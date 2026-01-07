Filtran detalles de cómo fue la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani: "Se la chapó en la calle"

En las últimas horas salieron a la luz fuertes rumores de que Luciano Castro le habría sido infiel a Griselda Siciliani durante su viaje a España. El hecho se habría consumado en noviembre, mientras el actor se encontraba en un viaje de trabajo. En este sentido, se filtraron detalles de cómo fue ese presunto contacto con la joven de 28 años con el que fue capturado infraganti y cómo se las ingenió para no ser descubierto.

Los detalles del presunto encuentro de Luciano Castro con la mujer

A fines del año pasado, Luciano Castro viajó a Madrid para realizar una obra de teatro, un proyecto que lo tenía muy entusiasmado. De acuerdo con los testimonios brindados en Puro Show (eltrece), el artista conoció a la joven en cuestión en un bar de la capital española. "A la chica le gustó, aunque le pareció un poco grande, pero estaba bien. Él le dijo que estaba solo y trabajando en Madrid, la invitó a la obra de teatro que no fue a verlo y la invitó a su casa”, comenzó diciendo Fernanda Iglesias. Acto seguido, reveló: “Se la chapó en la calle, quedaron en volver a verse y se pasaron los teléfonos".

Griselda Siciliani y Luciano Castro | Instagram

En este marco, la panelista añadió: "Ella le contestaba esporádicamente y él le empezó a escribir insistentemente. Se vieron otra vez más y a ella le llamó la atención que a él le pedían fotos en la calle, no tenía idea quién era". Ante esto, señaló que, pese a la distancia, el mundo es un pañuelo: "La mala suerte de Luciano es que esta chica es conocida de alguien conocido mío”.

La presunta logística de Luciano Castro para no ser descubierto por Griselda Siciliani

Desde que se separó de Sabrina Rojas, la vida sentimental de Luciano Castro estuvo sumamente cuestionada por presuntos affaires sentimentales con diversas mujeres. Asimismo, su escandalosa separación de Flor Vigna lo llevó a ganarse una mala reputación por parte de sus exparejas que, cada vez que tienen la oportunidad, se burlan de él. En este marco, e relato de Iglesias cobra un mayor significado por su presunta faceta de Don Juan.

“Él enamorado, la sigue chamuyando bastante, pero ella dejó de contestarle. Incluso él le prometió volver a Madrid el 7 de enero y es mentira porque festeja el cumpleaños de su hijo en Mar del Plata", afirmó. Finalmente, la versión de la periodista sostuvo que el dramaturgo elaboró una artimaña para que su actual novia no se cruce con la chica: “Le mintió, le dijo que se iba a ir a grabar una serie de Netflix en Bilbao”.

Sin importarle los audios filtrados y las versiones que lo implican directamente con la española de 28 años, tanto Luciano Castro como Griselda Siciliani disfrutan de unas paradisíacas vacaciones en Brasil. Sin hacerse eco de estos rumores mediáticos, los tortolitos aprovechan los primeros días de este 2026 para descansar y conectarse con la naturaleza en la selva brasileña.

