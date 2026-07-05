Así está hoy Gemma, la hija de Valentín Barco y Yazmín Jaureguy

Desde su debut con la selección argentina, Valentín "Colo" Barco despertó el interés de los fanáticos de la Scaloneta, que no solo siguieron de cerca su desarrollo en el equipo, sino también su vida fuera de las canchas. En ese camino, su historia de amor con Yazmín Jaureguy se consolidó hasta dar un paso más con el nacimiento de Gemma, su primera hija, quien hoy tiene un año y tres meses. Sin embargo, la llegada al mundo de la pequeña estuvo marcada por un episodio tan inesperado como inolvidable en la vida del jugador.

El inesperado nacimiento de Gemma, la hija de Valentín Barco y Yazmín Jaureguy

El 28 de marzo de 2025 quedó marcado para siempre en la vida de Valentín Barco. Mientras el futbolista argentino disputaba un encuentro con el RC Strasbourg Alsace frente al Olympique Lyonnais por la liga de fútbol francesa, Yazmín Jaureguy, daba a luz a Gemma, la primera hija de ambos. Este compromiso futbolístico le impidió al volante estar en el momento exacto del parto ya que estaba en pleno partido.

Gemma, Yazmín Jaureguy y Valentín Barco | Instagram

Una vez finalizado el encuentro, el Colo recibió la noticia y no ocultó su emoción. En sus primeras declaraciones definió la jornada como "el día más feliz de mi vida" y le dedicó sentidas palabras tanto a su pareja como a la recién nacida. Poco después emprendió el viaje para reunirse con su familia y conocer a su hija.

Con el paso de las semanas, la pareja compartió las primeras imágenes de la niña en sus redes sociales, aunque con un detalle no menor. Los jóvenes decidieron preservar el rostro de la nena cuidando su intimidad ante sus millones de seguidores. Estas publicaciones que despertaron una gran repercusión y recibieron miles de mensajes de felicitaciones de compañeros de la Scaloneta, futbolistas e hinchas. Desde entonces, ambos han mostrado algunos momentos de su vida familiar, aunque mantienen un perfil reservado en torno a la intimidad de la pequeña.

Gemma, Yazmín Jaureguy y Valentín Barco | Instagram

Así está hoy Gemma, la única hija de Valentín Barco y Yazmín Jaureguy

Tras su paso por el fútbol francés, Valentín Barco comenzó una nueva etapa en Inglaterra, donde actualmente vive junto a Yazmín Jaureguy, y la pequeña Gemma. La familia se instaló allí luego de que el defensor cerrara su ciclo en el RC Strasbourg y se incorporara nuevamente al Chelsea, club dueño de su pase.

No obstante, lejos de las canchas, Barco disfruta de su faceta como papá y suele compartir algunos momentos junto a la modelo y la beba. Aunque ambos eligen mantener un perfil reservado respecto de su vida privada, en los últimos meses dejaron ver parte de su estadía en Europa, entre ellos viajes, vacaciones, su primer cumpleaños y celebraciones especiales tales como el Día del Padre y el Día de la Madre, como la primera Navidad de la pequeña, una fecha que mostraron con emotivas postales junto al árbol y los regalos.

Gemma, Yazmín Jaureguy y Valentín Barco | Instagram

Otro de los momentos más importantes que hicieron público fue el bautismo de Gemma, celebrado en una iglesia de Inglaterra, donde el atleta y la influencer y los seres más cercanos acompañaron a la pareja. La ceremonia tuvo un significado especial, ya que la madrina de la niña es la hermana de Valentín, Marianella Barco.

Por estos días, la nena junto a su mamá acompaña a Barco en Estados Unidos, donde está disputando su primer Mundial con la selección argentina. Desde las tribunas, Yazmín y Gemma se convirtieron en sus principales hinchas. De hecho, la pequeña enterneció a los fanáticos al lucir una camiseta personalizada con el número que utiliza el joven de 21 años y la palabra "Papá". Además, cada vez que hay un family day en la concentración albiceleste, la familia Barco-Jaureguy se reúne para compartir momentos juntos y nutrirse del amor de la nena.

Valentín Barco junto a su hija Gemma en la concentración | Instagram

Por su parte, Yazmín le dedicó un emotivo mensaje a su beba en su cuenta de Instagram, donde expresó que le transformó por completo su vida. "Cada día a tu lado es una lección de vida" y "no cambiaría nada de lo que me llevó hasta vos", escribió la creadora de contenido, al tiempo que aseguró que la pequeña es su mayor alegría e inspiración. Además, le prometió acompañarla siempre, alentarla a perseguir sus sueños y ser un apoyo incondicional en cada etapa de su vida.

Hoy, con quince meses, Gemma se convirtió en lo más importante en la vida de Valentín Barco y Yazmín Jaureguy. Su crecimiento quedó reflejado en las postales familiares que la joven pareja comparte en las plataformas, desde vacaciones y celebraciones en fechas especiales hasta su presencia en las tribunas alentando a su papá durante el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.