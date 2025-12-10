Fabián Mazzei defendió a Araceli González y apuntó contra Adrián Suar: "No es ella la que no suelta. Ya se verá"

La relación entre Araceli González y Adrián Suar está más caliente que nunca. Tras las filosas declaraciones de la actriz contra su expareja y padre de su hijo Toto en Otro Día Perdido (eltrece) y en LAM (América TV) donde declaró que el productor no había sido “bueno” con ella luego de su separación, fue acusada de no “soltar” su pasado. Fue en este marco que Fabián Mazzei salió a defenderla lanzando duras críticas hacia el gerente de eltrece.

Fabián Mazzei apuntó contra Adrián Suar

La pelea entre Araceli González y Adrián Suar suma un nuevo round luego de que la modelo haya deslizado el presunto comportamiento del empresario televisivo en las entrevistas antes mencionadas. En este contexto, Fabián Mazzei salió en defensa de su pareja donde redobló la apuesta y apuntó de lleno contra el actor. "No sufro cuando Araceli da notas, pero no me gusta escuchar comentarios desubicados o que alguien diga alguna boludés, ahí me enojo", comenzó diciendo en diálogo con el ciclo que conduce Ángel de Brito para América TV.

Araceli González y Fabián Mazzei | Instagram

Acto seguido, exclamó: "Ella hizo un descargo para Laura Ubfal y otra persona que le hablaban de soltar. Siempre dice eso, hace 25 años, entonces basta. Tenés que saber la interna, no me quiero meter ahí, pero en algún momento se sabrá". Fue en ese momento que explicó los motivos del silencio de la artista cuando puso punto final a su romance con el papá de su hijo.

"A veces veo que el bueno es el malo y el malo es el bueno. En su momento ella no habló y cuidó mucho la salud mental de su nene, pero él ahora está grande", disparó. Asimismo, además de confrontar a la periodista de espectáculos, también hizo referencia a Santiago Riva Roy, quien habría tenido fuertes declaraciones en contra de la intérprete. "No me gusta la mentira. No quiero seguir metiendo púa, pero Santiago le dijo 'cobarde' e 'hipócrita' y Araceli no lo es. Te puedo asegurar que soltar no es del lado ella, en un par de meses, quizás verán", lanzó tajante.

Adrián Suar y Araceli González | Instagram

Fabián Mazzei reveló los motivos de Araceli González para hablar de Adrián Suar

Pese a que Araceli González y Adrián Suar finalizaron su relación en 2024, habrían mantenido una fuerte tensión por la división de bienes. Sin embargo, al parecer, ella mantuvo un sigiloso hermetismo para preservar la intimidad de su familia y de su hijo. Pero, más de veinte años después, este pacto de silencio llegó a su fin y ya no duda en lanzar dardos envenenados contra su exmarido.

"A veces los matrimonios se separan y ponen a los hijos en el medio y eso no le gusta a nadie. Entonces, Ara priorizó a su hijo. Ahora como Toto ya es grande, ella tiene derecho a decir lo que quiera", explicó Fabián Mazzei intentando ganar la pulseada mediática. Además, hizo hincapié en su decisión de no trabajar para la productora de Suar, acompañando a su esposa en lo que respecta al exilio forzado en eltrece por orden del productor ejecutivo: "En el único lugar que no trabajé fue en Polka, pero puede ser una decisión mía, nada más. La gente toma decisiones y son personales, que no tiene nada que ver con el trabajo".

Finalmente, Fabián Mazzei no dudó en afirmar que saludaría a Adrián Suar si se lo cruza en algún evento. "Siempre se cruza a alguien y no se da el encuentro. Le daría la mano. El tema no es mío, es con Ara". Si bien el actor evitó realizar confrontaciones directas contra el ex de Araceli González, cuestionó a aquellos que se animan a sacar conjeturas acerca de lo que fue el trasfondo del pasado de la modelo.

