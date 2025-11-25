Flor Torrente, la hija de Araceli González, despejó las dudas sobre los rumores de embarazo: "Esa pancita"

Flor Torrente es otra de las actrices que quedó envuelta en rumores de embarazo tras mostrar su abdomen. Sin embargo, la actriz, que está en pareja con Santiago Slapak, no dejó pasar los comentarios y decidió responderle a sus seguidores con un contundente video.

La sinceridad de Flor Torrente al hablar de su supuesto embarazo

Luego de su separación de Guido Iannaccio, con quien estuvo muchos años en pareja, Flor Torrente volvió a apostar al amor con el jugador de fútbol Santiago Slapak. Súper feliz y enamorada, la actriz no duda en mostrar este gran momento personal y amoroso junto a él en sus redes sociales.

Lo cierto es que, en los últimos días, sus posteos se llenaron de especulaciones y preguntas sobre un posible embarazo. Por esta razón, Flor Torrente decidió hacerse cargo de las versiones y dudas de sus seguidores, y salió a aclarar que no está esperando un bebé. "Vengo únicamente a decir que no me manden más mensajes de mi pancita, de que estoy embarazada y no sé que pelotudez más. No estoy embarazada", expresó de forma tajante durante sus vacaciones en el Caribe junto a su pareja.

El posteo de Flor Torrente negando los rumores de embarazo.

Además, la actriz de 37 años mostró en primer plano su vientre y volvió a dejar en claro que no está embarazada. Así pidió que la dejen de acosar con esta pregunta y de opinar sobre su figura, ratificando así el concepto de "no se habla de los cuerpos ajenos" que sigue presente en la sociedad aunque muchas personas aún sigan haciendo comentarios sobre los demás.

En el clip que subió a su red social de Instagram, donde la siguen más de 400 mil usuarios, Flor Torrente se mostró relajada y disfrutando de una romántica estadía junto a su nuevo novio en un sitio paradisíaco con playa, palmeras y un mar increíble. No obstante, decidió terminar con las consultas sobre una supuesta dulce espera y dejar en claro que no será madre.

De esta manera, Flor Torrente, la hija de Araceli González, despejó las dudas sobre los rumores de embarazo que comenzaron a circular en las redes sociales tras sus últimos posteos. "Esa pancita", escribió la artista y empresaria textil haciéndose eco de los mensajes que recibe en su red social. Asimismo, decidió mostrar su vientre y negar esta versión.

Quién es Santiago, el nuevo novio de Flor Torrente: perfil bajo, pasión por la cocina y pasado como futbolista

Flor Torrente transita una relación con Santiago Slapak. En septiembre pasado, la actriz publicó en redes sociales una imagen junto a él, en un gesto que confirma el vínculo sin alterar el perfil bajo que los caracteriza. El joven se destaca por su afinidad con la cocina y por haber tenido una etapa vinculada al fútbol profesional.

El vínculo de la pareja inició en Pilar gracias a amigos en común que los presentaron. Desde entonces, la relación se consolidó con el correr de los meses, hasta que, en las últimas horas, ambos decidieron mostrarse juntos en un evento. La aparición fue discreta, pero suficiente para confirmar que el romance atraviesa un momento cargado de sonrisas y gestos de complicidad.

Según se conoció, Santiago Slapak tiene un pasado como futbolista; vivió en Estados Unidos, donde desarrolló su carrera deportiva, hasta que una grave lesión lo obligó a cambiar de rubro. Desde entonces, canalizó su energía en nuevos intereses como la fotografía, con un enfoque que combina lo estético y lo funcional.

Flor Torrente y su pareja, Santiago Slapak.

Pero en el último tiempo descubrió una nueva pasión por la cocina. En redes sociales comparte recetas, platos elaborados y momentos cotidianos entre ollas y sartenes. Su perfil gastronómico refleja una actividad que forma parte de su rutina y que, según quienes lo conocen, lo conecta con lo simple y lo casero. Desde pastas artesanales hasta postres sin gluten, su propuesta culinaria se destaca por la variedad y el cuidado en los detalles.

En junio, la pareja realizó uno de sus primeros viajes juntos; Flor Torrente y Santiago Slapak fueron junto a la familia de la actriz a Miami. A través de sus redes sociales, ella compartió varias fotos donde se los pudo ver compartiendo momentos en la playa y disfrutando del cumpleaños de Araceli González junto a Tomás Kirzner y su pareja.