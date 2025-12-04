Araceli González regresó a la pantalla de eltrece para brindar una nota a Mario Pergolini. Relajada y con un look repleto de estilo, la artista habló de su relación con Fabián Mazzei, con quien está en pareja hace más de 20 años. Al ser consultada sobre si es celosa, se sinceró y reveló una insólita anécdota de sus comienzos con el actor.

El día que Fabián Mazzei recibió un mensaje de otra mujer y Araceli González explotó de celos

Fresca, espontánea y divertida, así se mostró Araceli González en su vuelta a la pantalla chica tras permanecer alejada de la actuación para dedicarse de lleno a su firma de cosméticos. La actriz y expareja de Adrián Suar aceptó ser entrevistada por Mario Pergolini en Otro día perdido (eltrece) y se animó a responder las preguntas más picantes del conductor.

Una de ellas tuvo que ver con la fama de mujer con carácter fuerte que lleva Araceli González, por esta razón Pergolini quiso saber si es una persona celosa y cómo maneja este sentimiento con su pareja Fabián Mazzei. “No soy celosa, pero sí de cosas obvias, no de algo...", contestó con total sinceridad. Sin embargo, la artista recordó un momento en que sí explotó de celos y decidió contarlo públicamente por primera vez. “Pará, una vez pasó que Fabián dejó la computadora abierta. Una cagada, porque esa noche iba a ser espléndida, además", comenzó dejando a todos con la intriga de saber los detalles de este episodio.

Araceli González y Fabián Mazzei

Acto seguido, Araceli González agregó que su pareja, con quien comenzaba a salir, "dejó la computadora abierta" y encontró algo inesperado. "Leo el nombre de una mujer. Ahí toqué y se abrió un pantalla con chica en una playa. Con dos perritos. Y que le decían, ‘hola Fabián, mirá cómo están los perritos, estoy acá en Sarasa", expresó en el programa.

"Parece que él tenía distintos...", explicó dando a entender que el actor en su etapa de soltero estaba con más de una persona. Luego, contó que él le dijo que estaba hablando con una chica que lo felicitaba por comenzar una relación con ella. A lo que Araceli le respondió: "Ah, mira qué bueno. Pero un día, dos días, tres días, digo... ¿Cuántas veces te felicitan?".

En este sentido, reveló que Fabián Mazzei le contó un dato desconocido para ella hasta entonces: "Me dijo que la chica había sido pareja de él y los perritos lo han compartido en algún momento". Por último, la empresaria cosmética manifestó con humor: "Por eso yo ahora tengo cinco perros. Cuidámelo". De esta manera, Araceli González contó que encontró un chat de una mujer en la computadora de Fabián Mazzei tras revisarla y que ese día no pudo contener los celos.

Araceli González reveló por qué sigue eligiendo a Fabián Mazzei tras 20 años de amor

Araceli González y Fabián Mazzei construyeron una historia de amor que resiste el paso del tiempo. Con casi dos décadas juntos, la modelo compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales donde explicó por qué sigue eligiendo a su esposo como compañero de vida. Sus palabras conmovieron a sus seguidores y reafirmaron la solidez de su relación.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó un tierno posteo dedicado a su esposo, en el que expresó la importancia de su vínculo y el profundo amor que los une. “Cuando el que volvés a elegir sigue siendo quien te mira así. Estamos juntos hace más de 18 años. ¡Un montón! ¿No?”, escribió.

En su mensaje, Araceli González repasó los momentos difíciles que atravesaron juntos, desde problemas de salud hasta pérdidas personales. Sin embargo, destacó que el amor siempre fue el motor que los mantuvo unidos. “Nos salvaba el amor que nos tenemos. Nuestros encuentros, nuestra verdad, nuestro búnker”, continuó.

Fabián Mazzei y Araceli González

Además de hablar sobre su relación, la presentadora resaltó el papel fundamental que cumple Fabián Mazzei en su vida y en la de su familia y por qué lo sigue eligiendo. “Te elegí porque sos vitamina en mi vida, porque sos mi red, mi contención, mi absoluta verdad. Porque amás a mis hijos y los cuidás, porque tomaste el compromiso de cuidarnos a todos. Y todos te amamos”, continuó.

A lo largo de los años, Araceli González y el actor demostraron que su relación se basa en el respeto, la confianza y el apoyo incondicional. En entrevistas anteriores, la actriz mencionó que la clave de su matrimonio es la comunicación y la capacidad de adaptarse a los cambios sin perder la esencia de su amor.

Fabián Mazzei y Araceli González junto a los hijos de la actriz.

En su posteo, la conductora también dejó espacio para el humor, cerrando su mensaje con una frase que generó risas entre sus seguidores: “¡Qué beboteo, Mazzei! ¡Así a los 80, juntos!”. Con esta declaración, reafirmó que su relación sigue llena de complicidad y alegría. La publicación generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron la historia de amor de la pareja y destacaron la sinceridad de sus palabras.