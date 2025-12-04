Dos meses después de confirmar su romance, Rocío Robles publicó su primera foto con Adrián Suar. A través de sus redes, la modelo compartió una tierna imagen junto al actor y dejó en claro el cariño que se tienen.

Tras confirmar su romance, Rocío Robles publicó su primera foto con Adrián Suar

En junio de este año comenzaron a circular las versiones que vinculaban sentimentalmente a Rocío Robles y Adrián Suar. Tres meses después, la modelo confirmó el romance pero hasta el momento solo había trascendido una foto “robada” de una cena juntos, mientras que ambos evitaban referirse al tema y mantener su vida privada con absoluto hermetismo.

Adrián Suar junto a Rocío Robles

Este jueves 4 de diciembre, la modelo sorprendió al compartir en sus redes sociales la primera imagen posando abrazada al productor. La foto, que reposteó desde la cuenta de un compañero, la muestra sonriente junto a Suar y rodeada del equipo de ESPN, donde participa en uno de los programas deportivos.

Según contaron en A la tarde (América TV), Adrián Suar acompañó a Rocío Robles a la cena de fin de año que se llevó a cabo en la casa del exfutbolista Rolando Schiavi. La postal de ambos abrazados terminó de confirmar que el vínculo está más firme que nunca y que entre ellos reina un cariño que ya no buscan ocultar.

Qué dijo Rocío Robles sobre su romance con Adrián Suar

A principios de octubre, Rocío Robles rompió el silencio y habló por primera vez sobre su incipiente romance con Adrián Suar. En una nota con Los profesionales de siempre (El Nueve), la modelo se mostró relajada y no esquivó las preguntas sobre su vínculo con el productor. Incluso se animó a referirse a sus deseos de casarse y formar una familia en un futuro. “Él ya lo sabe”, expresó entre risas.

Rocío Robles

Con total sinceridad, Robles reconoció que la relación avanza y que eso despierta nuevas ganas de compartir más momentos juntos. “Cuando las cosas avanzan, uno tiene más ganas de compartir, pero por el momento yo estoy bárbara”, afirmó, dejando en claro que el vínculo crece en un clima de entusiasmo y complicidad.