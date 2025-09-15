Marianela Mirra vuelve a estar en el centro de la escena mediática tras conocerse una información que involucra directamente a José Alperovich. Aseguran que la exparticipante de Gran Hermano está embarazada, y los detalles que comienzan a surgir abren una nueva etapa en su vida personal. La noticia fue confirmada por ella a su entorno más cercano.

Marianela Mirra, reconocida por haber ganado la edición 2007 de Gran Hermano y por su relación con José Alperovich, volvió a colocarse en el centro de la escena luego de que aseguraran que está embarazada. La información fue confirmada por la periodista Laura Ubfal, quien detalló que la exparticipante se lo comunicó a Gastón Trezeguet.

A sus 41 años, la presentadora atraviesa una etapa personal distinta, marcada por la decisión de convertirse en madre. Según publicó la periodista, el embarazo se concretó mediante un procedimiento de inseminación artificial, fruto de su relación con el exgobernador de Tucumán, quien actualmente cumple arresto domiciliario en un departamento de Puerto Madero condenado por abusar sexualmente de su sobrina.

La noticia comenzó a circular como rumor en las pasadas semanas; en Puro Show (El Trece), Fernanda Iglesias comentó que Marianela Mirra fue vista saliendo de una clínica de fertilidad de Recoleta, donde habría iniciado el tratamiento. "Ella tiene 41 años y él 70. Me lo contó gente de la clínica. Recordemos que ella había dicho que no pensaba engendrar hijos en la cárcel, pero al parecer, se quieren y quieren tener hijos", comentó la panelista.

En las últimas horas, Laura Ubfal detalló que la exparticipante de Gran Hermano le escribió a Gastón Trezeguet para contarle la noticia: “Estoy esperando un bebé de José”. A su vez, le contó que ella y el exgobernador nunca habrían terminado su relación: “Nunca hubo ruptura con José. Mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más a Ezeiza”.

Según trascendió, la pareja estaría conviviendo actualmente en Puerto Madero, donde José Alperovich mantiene prisión domiciliaria. La relación entre él y Marianela Mirra es objeto de atención mediática desde hace tiempo, aunque con escasa exposición directa. “A ella la vieron varias veces en el gimnasio del edificio, hasta habría perdido una cadenita y estuvo buscándola por todos los pasillos”, confirmó la Fernanda Iglesias.

La noticia que confirmó Laura Ubfal refleja una elección personal que la exganadora de Gran Hermano decidió compartir con su círculo íntimo. Su comunicación con Gastón Trezeguet dejó en claro que tanto ella como el exgobernador de Tucumán están atravesando una etapa de felicidad, expectativa y grandes cambios.

Marianela Mirra está embarazada y la noticia fue confirmada por ella a personas de su entorno más cercano. La información, que también involucra a José Alperovich, fue difundida por Laura Ubfal y marca un nuevo capítulo en la pareja de la exganadora de Gran Hermano y el exgobernador de Tucumán.

