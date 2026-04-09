Revelaron quién habría sido el amante de Wanda Nara:“Está buenísimo, es muy lindo”

A casi dos años de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, se continúan conociendo ciertos detalles de la intimidad de la expareja, que le puso fin a su relación de casi una década por la fuerte crisis que generó la infidelidad del jugador, quien mantuvo un encuentro íntimo con la China Suárez, quien hoy es su pareja. En esta ocasión, fue Yanina Latorre quien reveló el supuesto affaire que habría tenido la condcutora de MasterChef Celebrity con un reconocido joven del mundo artístico.

Quién habría sido el amante de Wanda Nara

Desde que Wanda Nara y Mauro Icardi anunciaron su separación en 2024, los rumores sobre la existencia de relaciones paralelas que ambos tuvieron durante su matrimonio son diversas. Actrices, modelos, jugadores de futbol y artistas fueron mencionados en este contexto, y ahora Yanina Latorre reveló un nuevo dato con el que vinculó a la conductora con un joven artista que genera suspiros por su belleza.

Por la tarde del miércoles, Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América) reveló detalles del nuevo proyecto laboral de Wanda Nara, que deburá como actriz. En este contexto, indicó que compartirá protagonismo con un hombre con quien fue vinculada amorosamente. Con un formato de incógnico, lanzó que se trataba de un joven que es reconocido por su labor actoral y en la música. Lanzó su carrera musical en grupo y ahora continúa como solista. Finalmente, indicó que se trata de Agustín Bernasconi.

Y recordó: "Se habló de un rumor entre ellos. En el 2021, Icardi descubrió que hablaban hot y le encontró fotos del pibe desnudo en el teléfono de Wanda, después de lo de La China y nunca se llevó a cabo el encuentro”. Pese a que en ese momento no habrían tenido un encuentro íntimo, si lo habrían concretado posteriormente.

“Te lo confirmo, ellos estuvieron. No de buena fuente, de muy buena. Tuvieron un romance, lo elige Wanda, lo hace para joder a Icardi, porque fue con el que lo agarró cuando estuvo con La China”, confirmó la panelista del ciclo, Majo Martino. Además, habrían mantenido encuentros luego que la conductora terminara su relación con L-Gante.

Ahora, Wanda Nara y Agustín Bernasconi volverán a reunirse pero para realizar un proyecto laboral, por lo cual se especula cómo será la relación que mantendrían, separando lo profesional de lo sentimental. Por el momento, se desconce cuándo se lanzará al serie pero ya genera grandes expectactivas.