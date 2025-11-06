El famoso concurso de Miss Universo fue protagonista de una fuerte polémica que encerró al director del concurso en Tailandia, país anfitrión de la edición de 2025, y la representante de Miss México. Entre gritos y denuncias de violencia verbal, las participantes abandonaron un importante evento y la propia organización tuvo que salir a pedir disculpas por lo ocurrido. Los videos del momento se viralizaron en redes sociales y pusieron el nombre de Miss Universe una vez más en medio de los escándalos.

Miss México 2025

La polémica de Miss Universo 2025: abandono y denuncias

Miss Universo 2025 se sumó a la lista de polémicas del certamen, esta vez entre el director de MU Tailandia, Nawat Itsaragrisil, y Fátima Bosch, la representante de Miss México. Las redes sociales y los presentes notaron que, antes del horario de cierre de un evento privado, la modelo como muchas de sus compañeras abandonaron el recinto. Miss México se acercó a la prensa que la esperaba fuera y pronunció indignada: "Como país tienen todo mi respeto, realmente amo Tailandia. Pero lo que hizo su director no fue respetuoso. Creo que el mundo debería ver esto, porque esta es una plataforma para alzar nuestra voz y no deberían silenciarnos".

El descargo se viralizó rápidamente entre los usuarios y los diversos comentarios comenzaron a aparecer. Sin embargo, muchos cuestionaron qué era lo que había ocurrido dentro de la reunión. Rápidamente, el clip de la discusión generó repudio hacia el director y la organización de Miss Universo. En el mismo, Nawat apuntó contra Fátima Bosch por no estar subiendo el contenido correspondiente para promocionar a Tailandia como país. La modelo se defendió, pero comenzó a recibir agravios verbales, como decirle "tonta" e intentar callarla. En una actitud muy intimídate, el hombre llamó a la seguridad del lugar para hacer que Miss México se retirara, pero provocó que muchas de las modelos comenzaran a seguir a su compañera, a pesar de las amenazas con abandonos.

La reacción de las participantes circuló alrededor del mundo, y muchos famosos mexicanos salieron en defensa de Fátima Bosch sobre lo ocurrido. La organización central de Miss Universe decidió no quedarse callado, y el presidente de MUO, Raúl Rocha, aseguró en un descargo en Instagram que emprenderá acciones legales frente a “la serie de actos malintencionados cometidos por parte de Nawat”. “No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados”, remarcó el presidente. Además, aseguró que la participación de Nawat Itsaragrisil en la edición 74 del certamen quedará “muy limitada o nula”; pero las críticas sobre Nawat siguieron creciendo.

Muchos usuarios de las redes sociales se sumaron a las críticas de los famosos sobre el director del Miss Universe. Tanto en sus redes sociales como en el certamen de apertura del evento, Nawat Itsaragrisil salió a pedir disculpas por sus palabras y sus reacciones. De esta manera, aseguró ser "solo un humano" y que estaba bajo mucha presión, lo que llevó a expresarse erróneamente sobre las participantes. Frente a la prensa, se viralizó un video donde el hombre rompió en llanto, y volvió a pedir disculpas por sus dichos y su comportamiento.

Miss Universe 2025 se sumó a la lista de concursos con más polémicas en solo unos días de sus inicios. Fátima Bosch se mostró dispuesta a seguir en el certamen, y marcó su fortaleza en las redes sociales y su pasarela. Muchas de sus compañeras la acompañaron, mientras que otras mantuvieron el silencio y demostraron la incomodidad que sintieron por las palabras del director. A pesar de todo, el concurso de belleza sigue de pie, y los fanáticos esperan más noticias al respecto.

A.E