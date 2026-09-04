Rocío Igarzábal reveló la increíble señal que recibió tres días después de la muerte de Ernestina Pais: “Sentí que era ella”

A casi tres meses de la muerte de Ernestina Pais, Rocío Igarzábal volvió a hablar públicamente sobre el vínculo que mantenía con la conductora. Este viernes 4 de septiembre, la actriz visitó Perros de la calle, el programa de Andy Kusnetzoff en Urbana Play, y compartió una experiencia que vivió pocos días después del trágico fallecimiento de su amiga.

Rocío Igarzábal y Ernestina Pais

El relato surgió a partir de una consigna sobre aquellos momentos en los que una persona “cae en cuenta” de algo. La actriz recordó un viaje que había compartido con Pais después de una función de El divorcio del año, la obra de José María Muscari en la que ambas trabajaban, y una canción de Julieta Venegas que, días más tarde, tendría un significado especial para ella.

Rocío Igarzábal contó cómo fue la señal que recibió

“Estoy dudando porque es una deep, digamos, pero justo con Julieta Venegas... Ya me late muy fuerte el corazón por lo que voy a contar”, comenzó Rocío Igarzábal al anticipar la historia. Luego recordó que, durante una vuelta del teatro junto a Ernestina, ambas habían escuchado el MTV Unplugged de la cantante y habían cantado juntas durante el viaje.

En ese momento, la intérprete le había contado a su compañera que había una canción que le gustaba especialmente: “Todo está aquí”. Según explicó, ese tema la había inspirado para escribir una canción para su hija Lupe, que formará parte de su próximo disco. Días después de la muerte de la intérprete, la también cantante fue a realizarse un espinograma y, mientras esperaba, una mujer se acercó para contarle que su hijo había sido la última persona que asistió a la conductora.

Cuando esa mujer ingresó a su turno, una joven que estaba sentada varios lugares más allá comenzó a cantar justamente “Todo está aquí”. “Se me erizó la piel por completo. No sé si creen en estas cosas, pero yo sentí que Ernestina estaba ahí, diciéndome que estaba bien”, expresó.

La carta con la que Rocío Igarzábal despidió a Ernestina

La relación entre ambas había pasado más allá del ámbito laboral y se había convertido en una amistad muy cercana. Tras la muerte de Ernestina, Rocío Irgazábal le dedicó una carta en la que recordó los momentos que habían compartido durante los meses en los que trabajaron juntas, desde los viajes hasta las noches en las que dormían en el mismo lugar: “Sabía que algo te dolía siempre, en el corazón y a pesar de eso te aferrabas a tu risa explosiva, a nuestros mates en la ruta, a caminar conmigo por pueblitos y ciudades donde íbamos a hacer función”, escribió.

Rocío Igarzábal despidió a Ernestina Pais

En aquella despedida, la actriz también dejó en claro cuánto significaba Pais para ella. “Yo estaba fascinada con vos. No sé si te dije lo mucho que te amo”, expresó, antes de asegurar: “Sabíamos que esto era para siempre. Y lo es. Yo sé que estás, más liviana. Te puedo sentir”.

Cómo fue la muerte de Ernestina Pais

Rocío Igarzábal atravesó la muerte de su amiga pocos días después de haber compartido con ella las funciones de El divorcio del año. Ernestina Pais murió el viernes 26 de junio de 2026, a los 54 años, luego de que el automóvil que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de Martínez, en el partido de San Isidro.

Rocío Igarzábal y Ernestina Pais

El accidente de Ernestina Pais ocurrió alrededor de las 19:25, en el cruce de Sáenz Peña y El Cano. El vehículo fue impactado por el tren y la conductora murió como consecuencia de un traumatismo encefalocraneano grave. Para Rocío Igarzábal, aquella pérdida significó la interrupción inesperada de un vínculo que recién comenzaba a consolidarse y que, como había escrito en su despedida, imaginaba que continuaría durante muchos años.