Conocé a María Irigaray, la mujer que enamoró a Darío Lopilato y hoy es la gran apuesta del Miss Universo Argentina

En el universo del espectáculo, hay nombres que comienzan a resonar con fuerza propia. Ese es el caso de María Irigaray, quien en los últimos meses se instaló en el centro de la escena no solo por su vínculo con Darío Lopilato, sino también por su crecimiento profesional y mediático.

María Irigaray

Con una carrera construida entre el arte, la comunicación y la moda, María Irigaray logró destacarse por un perfil versátil y poco habitual. Ahora, su reciente elección como representante de La Plata en Miss Universo Argentina la ubica en una nueva etapa, con proyección nacional y cada vez más visibilidad.

Así es la modelo que robó el corazón a Darío Lopilato

A sus 31 años, la pareja de Darío Lopilato combina distintas facetas que la convierten en mucho más que una figura ligada al mundo del modelaje. Es licenciada en Artes y en Periodismo Deportivo por la Universidad de Quilmes, además de técnica universitaria instrumentista musical en piano, una disciplina que sigue siendo parte importante de su vida.



María Irigaray

A eso se suma su costado artístico y mediático: se desempeña como modelo, actriz, periodista deportiva y escritora. Incluso publicó el libro Belleza sin medida, en el que propone una mirada más integral sobre la belleza, alejada de los estándares rígidos y centrada en la autenticidad, la autoaceptación y el valor personal.

Su historia de amor con Darío Lopilato y su presente en Miss Universo Argentina

La historia entre María Irigaray y Darío Lopilato comenzó en 2022, cuando compartieron escenario en la obra Vamos a contar mentiras, que además significó el debut actoral de ella. A partir de esa experiencia nació un vínculo que con el tiempo se fue fortaleciendo hasta convertirse en una relación consolidada.

María Irigaray y Darío Lopilato

Hoy conviven, comparten proyectos y María Irigaray ya forma parte del círculo íntimo de la familia Lopilato. En paralelo, atraviesa un gran presente tras ser elegida representante de La Plata en Miss Universo Argentina, un paso que la posiciona entre las figuras con mayor proyección dentro del certamen.