Así es la casa de Fer Dente que recicló por completo: vista al río, escalera flotante y ventanales del piso al techo

Fer Dente mostró el resultado de la profunda remodelación de su departamento y cautivó a sus seguidores de las redes sociales. El director teatral apostó por un espacio moderno y funcional donde el ingreso de la luz natural durante el día es protagonista absoluta. Además, se destaca por su vista al río, su escalera flotante y grandes ventanales.

Fer Dente mostró el increíble departamento que remodeló durante más de un año

Fer Dente abrió las puertas de la casa que soñó durante años. El actor compró el departamento en mayo de 2024, pero recién pudo mudarse a fines de 2025, luego de una extensa reforma que demandó un año y dos meses de trabajo. La remodelación estuvo a cargo de su prima, quien dirigió toda la obra, mientras que él participó activamente en cada decisión para que el resultado final reflejara exactamente el estilo que imaginaba.

El departamento, que representa el fruto de su crecimiento profesional y personal, cuenta con uno de sus mayores atractivos: una vista privilegiada al Río de la Plata y una panorámica abierta hacia el Puerto de Buenos Aires, un paisaje que se convierte en protagonista gracias a los enormes ventanales que inundan los ambientes de luz natural.

Fer Dente

Uno de los principales objetivos del proyecto fue potenciar la luminosidad y lograr una circulación fluida entre los distintos espacios. Para conseguirlo, fue necesario modificar distribuciones, ajustar medidas y rediseñar parte de la estructura original, dando como resultado una vivienda de concepto abierto donde cada ambiente se conecta de manera natural.

Así es la casa de Fer Dente

Tonos neutros, diseño curvo y escalera flotante

El corazón del departamento de Fer Dente es, sin dudas, el living. Allí predomina una estética minimalista y serena, marcada por una paleta de colores neutros en la que el blanco es protagonista. El espacio está compuesto por un imponente sofá modular curvo tapizado en bouclé blanco, una de las tendencias más fuertes del diseño de interiores actual.

Su formato orgánico suaviza las líneas del ambiente y aporta una sensación de confort y sofisticación. En el centro se destaca una mesa ratona de vidrio ahumado de diseño contemporáneo. Asimismo, se observa una gran alfombra de tono marfil cubre casi toda la superficie del living, reforzando la calidez del ambiente, mientras que las cortinas de lino blanco de los ventanales filtran la luz natural sin perder la conexión con el exterior.

Así es la casa de Fer Dente

Por otro lado, en lugar de lámparas tradicionales, Fer Dente optó por rieles con spots direccionables sobre el techo, una solución moderna y funcional que acompaña la estética limpia del hogar. Los pisos son de madera clara y aportan calidez. En otro de los sectores del departamento se observa una escalera flotante, pintada de blanco, que se convierte en uno de los elementos arquitectónicos más llamativos de la propiedad.

Así es la casa de Fer Dente

A su alrededor predominan los espacios despejados y una decoración minimalista, donde cada objeto fue elegido cuidadosamente para mantener la armonía visual. Así es la casa de Fer Dente que recicló por completo: vista al río, escalera flotante y ventanales del piso al techo. Una residencia moderna, elegante y funcional que invita al descanso y disfrute.