Revelaron los verdaderos motivos de la separación de Fernando Dente y Pablo Turturiello

La separación de Fernando Dente y Pablo Turturiello salió a la luz después de varios indicios que, para quienes seguían de cerca a la pareja, empezaron a llamar la atención. En las semanas previas, dejaron de mostrarse juntos en redes y se interrumpió esa dinámica de posteos compartidos que habían sostenido durante buena parte de la relación.

Fer Dente y Pablo Turturiello: cómo la distancia empezó a meterse en la relación

La confirmación llegó de la mano de Ángel de Brito en Bondi Live, donde aseguró que el vínculo había terminado y resumió la situación de una manera bastante directa: “Uno está acá, otro en Uruguay, no se ven... la vida”. A partir de esa versión, quedó instalado que la ruptura no habría estado vinculada a terceros, escándalos ni a una pelea puntual, sino a una rutina cada vez más difícil de sostener.

Pablo Turturiello y Fer Dente

La historia entre ellos había nacido dentro del mismo mundo artístico: se conocieron trabajando en musicales y fue durante Rent, la obra en la que coincidieron en 2023, cuando el vínculo empezó a afianzarse. Con el tiempo, la pareja se volvió una de las más queridas del ambiente, en parte porque mostraban una relación tranquila, sin demasiada exposición y con una imagen de estabilidad, pese a la gran popularidad de ambos al ser figuras públicas.

Fer Dente y Pablo Turturiello: por qué el trabajo y las agendas quedaron en el centro de la versión

Incluso habían hablado públicamente de proyectos a futuro, entre ellos la posibilidad de formar una familia, una idea que aparecía como parte de lo que imaginaban juntos. Por eso la noticia generó repercusión: no por un costado escandaloso, sino porque interrumpió la imagen de solidez que habían construido hasta ahora. Según las versiones que circularon, una de las principales dificultades habría pasado por lo complicado que se volvió coincidir en el día a día.

Pablo Turturiello y Fer Dente en los estudios de OLGA.

En ese contexto, la distancia empezó a quedar más claramente en el centro de la separación. La frase “la vida”, que usó De Brito, apuntó justamente a eso: a una relación atravesada por agendas exigentes, tiempos desacomodados y una rutina que les fue dejando cada vez menos espacio para coincidir. A eso se suma otro dato que ayuda a entender el contexto. En paralelo, también se supo que Fernando Dente dejará Olga por la exigencia de su agenda teatral, ya que se prepara para nuevos compromisos ligados a Company y Hairspray.