Así es Guido, el hermano de Tomás y Fer Dente que reniega de la televisión, vende libros infantiles y se instaló en Italia

Guido Dente, el hermano mayor de Tomás y Fer Dente, decidió hablar públicamente luego de la polémica familiar y defendió la memoria de sus padres. Si bien prefirió mantenerse alejado por muchos años de los reiterados cruces entre los conductores, en los últimos días se cansó y habló con los medios por primera vez.

Quién es Guido Dente, el hermano de Tomás y Fer Dente que rompió el silencio en medio de la interna

Guido Dente se convirtió en uno de los nombres más buscados de la semana luego del nuevo conflicto mediático entre sus hermanos, Tomás y Fer Dente. Hasta ahora, el mayor de la familia había mantenido un perfil completamente alejado de los medios, pero decidió romper el silencio para poner paños fríos a la situación y desmentir algunas de las versiones que comenzaron a circular.

Primero se comunicó con Intrusos y luego con LAM, donde dejó en claro que mantiene relación con ambos hermanos y que su principal preocupación pasa por las especulaciones que involucran a sus padres, ambos fallecidos. A diferencia de Fernando y Tomás, Guido nunca eligió el mundo del espectáculo. Tiene 45 años, vive en Italia y es licenciado en Marketing y Comunicación.

Guido Dente

Desde hace varios años desarrolla su carrera profesional lejos de las cámaras y, según deja ver en sus redes sociales, Guido Dente también está vinculado a la venta online de libros infantiles a través de una conocida plataforma estadounidense.

Los libros infantiles escritos por Guido Dente

Su cuenta de Instagram refleja el bajo perfil que siempre cultivó. Con apenas 1.400 seguidores, comparte muy pocas publicaciones. Entre ellas una fotografía junto a Fernando Dente, en la que ambos aparecen abrazados y sonriendo a cámara, una imagen que deja en evidencia el buen vínculo que comparten. Otro de los posteos lo muestra abrazado a su padre Giuseppe Dente en una postal en blanco y negro con el mensaje: "El mejor papá del mundo".

Fer y Guido Dente

Precisamente ese perfil reservado fue el que lo mantuvo durante años fuera de cualquier polémica familiar. Sin embargo, el reciente enfrentamiento entre Fernando y Tomás Dente lo llevó a intervenir públicamente por primera vez con un objetivo claro: pedir que dejen de difundir versiones que, según sostiene, perjudican la memoria de sus padres.

Guido Dente junto a su padre Giuseppe

Qué dijo Guido sobre su fuerte historia familiar que divide a sus hermanos Tomás y Fer Dente

En un audio difundido por Intrusos, Guido Dente expresó su profundo malestar por el tratamiento mediático del conflicto familiar que divide a sus hermanos Tomás y Fer Dente. En este sentido, apuntó contra quienes, según su visión, construyeron una historia que no se corresponde con la realidad. "Estoy muy dolido y muy enojado. Yanina Latorre inventó una historia de mi papá", expresó.

Luego, Guido Dente contó: "Yo estoy muy enojado porque están hablando de gente que está muerta y cuando alguien no puede defenderse me da mucha bronca". Al mismo tiempo, aclaró que no tiene interés en formar parte del mundo televisivo y explicó que su vida profesional transcurre por otro camino. "Yo no soy del palo de la televisión. Soy profesional, licenciado en Marketing. No me interesa la televisión", aseguró.

Acerca de las peleas de Tomás y Fernando Dente, prefirió esquivar el tema. "Tengo una teoría. En realidad no la sé...", señaló volviendo a poner en el foco la memoria de sus padres. "Hace diez años están fabulando, mintiendo", sostuvo. Por último, Guido Dente explicó que su madre fue una mujer completamente dedicada a la crianza de sus hijos, mientras que su padre sentía una especial devoción por Fernando y Lucas, su otro hermano.

Así es Guido, el hermano de Tomás y Fer Dente que reniega de la televisión, vende libros infantiles y se instaló en Italia. Actualmente, tiene 45 años y es licenciado en Marketing y Comunicación. A diferencia del periodista y el artista, su vida se encuentra alejada del mundo artístico y de los medios.