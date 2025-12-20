Los mejores memes de la pelea entre Flor Vigna y Mica Viciconte en Párense de Manos 3

El duelo entre Flor Vigna y Mica Viciconte estuvo enmarcado por una rivalidad que lleva más de una década. Es por ello que, la pelea entre las ex Combate no pasó desapercibida por aquellos que estaban ansiosos por verlas a las piñas en el ring de Párense de Manos 3.

Pese a que la competencia estuvo en sintonía con las expectativas del público en general, los usuarios de redes sociales reaccionaron al ver a las capitanas del equipo rojo y verde en uno de los momentos más esperados de la televisión argentina.

Flor Vigna y Mica Viciconte | Créditos: Instagram @parensedemanosok

Las redes sociales estallaron tras la pelea de Flor Vigna y Mica Viciconte

La guerra entre Mica Viciconte y Flor Vigna traspasó la pantalla al punto tal de lograr dividir a la audiencia. Tal es así que, la red social X (ex Twitter) se transformó en la voz de aquellos que seguían de cerca todo lo que sucedía en los tres rounds.

Entre los tópicos más mencionados, se destacaron: el momento en el que los jurados -de manera unánime- decidían que fuese la cantante quien se quede con la victoria; y el paso del tiempo desde el comienzo de su enemistad. “Me emociona lo mucho que se siguen odiando Flor Vigna y Mica Viciconte, se cagaron a palos”, lanzó un cibernauta.

Mejores memes de la pelea entre Flor Vigna y Mica Viciconte | Twitter

Las burlas a Mica Viciconte y Flor Vigna

Como era de esperarse, estuvieron aquellos que estuvieron disconformes con las técnicas de boxeo aplicadas por Flor Vigna y Mica Viciconte y se burlaron de ellas con originales videos y capturas de las escenas más emblemáticas de recordados programas televisivos.

“El robo que le acaban de meter a Mica Viciconte eh. Cómo se nota que a Flor Vigna te la quieren imponer todo el tiempo como sea”, “Lloro de la risa con Mica Viciconte y Flor Vigna” y “Como se siente estar viendo a flor Vigna y a Mica Viciconte cagarse a palos en Párense de Manos”, fueron algunos de los ocurrentes comentarios que circularon por la web.

Mejores memes de la pelea entre Flor Vigna y Mica Viciconte | Twitter

Una vez más, las plataformas digitales funcionaron como termómetro social y se hicieron eco de las repercusiones de la pelea entre Flor Vigna y Mica Viciconte. De esta manera, las críticas y el humor sobre este evento se transformaron en trending topic, consagrándose así en una de las programaciones más vistas de este sábado. Cada meme, destacó los mejores momentos y sensaciones del encuentro, destacándose, como de costumbre, las frases e imágenes más ocurrentes.

NB