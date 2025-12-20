Con una impronta íntima y profundamente familiar, Wanda Nara volvió a captar la atención en redes sociales al mostrar la original decoración de su árbol de Navidad. Lejos de los adornos tradicionales, la empresaria personalizó su arbolito con decenas de fotos en blanco y negro que retratan momentos especiales junto a sus hijos y seres queridos, acompañadas por moños rojos y luces cálidas.

La original idea de Wanda Nara para decorar su árbol de Navidad

La publicación se dio poco después de la decisión judicial que le permite a su ex pareja, Mauro Icardi, pasar la Navidad con sus hijas Isabella y Francesca. A días de la Nochebuena, la conductora de MasterChef Celebrity mostró los detalles de su decoración navideña y dejó ver, una vez más, el fuerte vínculo que mantiene con sus hijos.

En las imágenes que colgó en su árbol, Wanda exhibe desde postales cargadas de ternura junto a las más pequeñas hasta recuerdos de viajes y vacaciones compartidas con sus tres hijos mayores, fruto de su matrimonio con Maxi López. De este modo, demostró que, a diferencia de otros años, su decoración no se centró en las clásicas guirnaldas ni en adornos de Papá Noel, sino en el tiempo compartido en familia a lo largo de 2025.

La decoración navideña de Wanda Nara

Minutos después de compartir las fotos, el posteo se llenó de mensajes de cariño. Sus seguidores destacaron el gesto de reemplazar los adornos tradicionales por recuerdos familiares, celebrando la sensibilidad y el mensaje detrás de la elección.

Qué dijo Wanda Nara tras el revés judicial

En paralelo al armado de su árbol de Navidad, la empresaria atraviesa un conflicto judicial con Mauro Icardi por la tenencia compartida de sus hijas. Tras una nueva resolución, se estableció que las fiestas se celebren de manera dividida, permitiendo que el futbolista pase la Navidad con las niñas.

Wanda Nara y Mauro Icardi

En diálogo con Puro Show, Wanda se mostró serena y reflexiva: “Me parece bárbaro que nos dividamos las fiestas”, expresó, priorizando el bienestar de sus hijas por sobre cualquier diferencia personal. En ese contexto, la decoración navideña aparece como un refugio emocional: un gesto simple, pero poderoso, que habla de amor, memoria y unión familiar en tiempos complejos.