Mica Viciconte y Flor VIgna se vieron cara a cara y casi terminan de la peor manera

Mica Viciconte y Flor Vigna son unas de las reconocidas participantes de Combate que mantuvieron una ardua rivalidad que perdura con el paso del tiempo. Su enemistad logró traspasar el formato televisivo de destreza y hazañas y quedó latente en el imaginario colectivo del ambiente. Tal es así que ambas se vieron cara a cara y casi terminan de la peor manera. Todo quedó registrado en las redes sociales de la expareja de Luciano Castro quien dejó plasmado el tenso encuentro que mantuvieron.

Mica Viciconte se le plantó a Flor Vigna

Mica Viciconte y Flor Vigna se conocieron hace 10 años en el programa Combate donde ambas se convirtieron en las participantes más populares del reality. Allí, mantuvieron una rivalidad que, aún una década después, perdura en el tiempo. En este marco, la cantante y la panelista de Ariel en su Salsa (Telefe) volvieron a toparse frente a frente en un duelo que promete acción y competencia.

Flor Vigna y Mica Viciconte | Instagram

El encuentro se dio en el marco de la velada de boxeo que organiza el streamer Luquitas Rodríguez en conjunto con su programa Paren la Mano (Vorterix): Párense de Manos. Las expectativas están puestas en el evento que tendrá fecha el próximo 20 de diciembre en el Estadio de Huracán, en el cual la exnovia del actor está entrenando de manera aguerrida para enfrentarse a su archirrival.

Durante el video promocional que exhibió la artista en su cuenta personal de Instagram, se puede ver cómo las dos se calzan los guantes de boxeo y, con la bata tradicional característica de los deportistas de esta índole, presumieron sus dotes en la actuación, donde simularon una aguerrida pelea por fuera del cuadrilátero: en un principio, se vió una acalorada discusión que se les fue de las manos, la cual terminó en empujones, teniendo que separarlas los allí presentes. Sus looks, por su parte, se caracterizaron por representar a los colores que la identificaron en el pasado -el rojo y el verde-.

Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en reaccionar ante semejante puesta en escena. Mientras en el reel se podía leer la palabra “Joda”, haciendo alusión al chascarrillo de ambas, los seguidores de Vigna aprovecharon para dejar sus impresiones al respecto agregando pinceladas de humor ácido. “Flor arrebatala, hacelo por Nicole Neumann”, “Los reales amamos este dúo desde Combate” y “Vamos Mica!! Dale un soplamoco y acomodale los patitos”, fueron algunos de los picantes comentarios que se deslizaron en la caja de comentarios.

Flor Vigna Vs. Mica Viciconte

El enfrentamiento entre Flor Vigna y Mica Viciconte se posicionó como uno de los puntos más memorables del concurso de destreza física. Desde el inicio del ciclo, ambas concursantes sobresalieron por su espíritu competitivo y su ambición por comandar los equipos, lo que desencadenó múltiples rispideces tanto dentro como fuera del certamen.

Los choques entre ellas se manifestaban en intensos desafíos físicos, debates estratégicos y comentarios cruzados constantes que incrementaban la tensión. Con el transcurso del tiempo, los enfrentamientos mediáticos y las indirectas en entrevistas y redes sociales afianzaron esta rivalidad, convirtiéndola en un foco de interés para la audiencia del ciclo que hoy, a más de una década de su emisión, sigue resonando en el imaginario colectivo.

Por su parte, Mica Viciconte habló de su vínculo con Flor Vigna en una entrevista pública: "Si esta pelea hubiese sido diez años atrás, hubiese sido sangrienta. Hoy hay buena onda, pero tampoco puedo perdonarla porque sé que ella tampoco lo hará”. Finalmente concluyó: “Nos conocemos demasiado, como si fuéramos una pareja de ex. Ninguna de las dos soporta perder y yo soy muy exigente conmigo misma. Si pierdo, me culpo y me digo que tendría que haber entrenado diez veces más”.

NB