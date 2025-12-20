El impactante cambio de look de Mica Viciconte para su pelea contra Flor Vigna en Párense de Manos

En la antesala a dar comienzo a la tan ansiada pelea contra Flor Vigna en Párense de Manos, Mica Viciconte sorprendió a todos sus seguidores con un imponente look boxeador. Su cuenta oficial de Instagram fue el canal que la panelista eligió para mostrar su hairstyle que generó todo tipo de reacciones ya que no solo se trató de preparar un arduo entrenamiento, sino que también de alistar su imagen para la gran batalla ante 60 mil personas en el Estadio de Huracán.

Así asistirá Mica Viciconte al ring

Desde hace unas largas semanas, Mica Viciconte y Flor Vigna se están preparando física y mentalmente para lo que va a ser uno de los enfrentamientos más importantes del espectáculo. Las mediáticas que se hicieron famosas por su rivalidad al defender a los equipos rojo y verde en el recordado programa Combate, se verán cara a cara en la tercera edición de Párense de Manos.

Mica Viciconte y Flor Vigna | Twitter

Para ello, la pareja de Fabián Cubero decidió pensar tanto en su rutina de entrenamiento y alimentación, como así también en su look para deslumbrar al público. En las últimas horas, la cuenta @trenzeria_yanneeel compartió un carrusel con imágenes donde se la observa posando sonriente y desde diferentes ángulos con un trenzado ideal para llevar a cabo una pelea: trenzas cosidas de boxeo. Las mismas consistieron en la creación de seis líneas de trenzas bien sujetas al cuero cabelludo y con una extensión de cabello para potenciar el largo.

No obstante, este tipo de peinados constituyen un valor que va más allá de la practicidad que otorga. Según las creencias populares, estas trenzas sirven como señal de fuerza y empoderamiento para muchas mujeres. Ante esta situación, la expareja de Luciano Castro se estaría enfrentando a un doble lenguaje estético: por un lado, el de una contrincante que está dispuesta a ir por todo manteniendo la armonía visual y el estilo; mientras que, por el otro, su peinado sería el símbolo ideal para transmitir seguridad, confianza y presencia.

Mica Viciconte | Instagram

El detrás de escena de Mica Viciconte

Horas antes de dar comienzo a la gran pelea, Mica Viciconte compartió un clip donde se pudieron ver algunos de los preparativos en el Estadio de Huracán, junto con las entrevistas realizadas y el pesaje con el que se subirá al cuadrilátero. Cabe destacar que la panelista de Ariel en su Salsa (Telefe) confesó en una entrevista pública: "Si esta pelea hubiese sido diez años atrás, hubiese sido sangrienta. Hoy hay buena onda, pero tampoco puedo perdonarla porque sé que ella tampoco lo hará”. En este marco, agregó: “Nos conocemos demasiado, como si fuéramos una pareja de ex. Ninguna de las dos soporta perder y yo soy muy exigente conmigo misma. Si pierdo, me culpo y me digo que tendría que haber entrenado diez veces más”.

Mica Viciconte | Instagram

Por su parte, para Flor Vigna esta constituirá su segunda pelea, aunque la más importante ya que tendrá enfrente a su archirrival. “Redoblé la disciplina: doble turno todos los días con el gran Incho Sosa y sumamos el último mes a Florencia Magalí. Fueron tres meses de sacrificio, constancia y cabeza fuerte”, escribió en la famosa red social de la camarita.

Mica Viciconte | Instagram

De esta manera, Mica Viciconte subirá por primera vez a un ring de boxeo y llevará a cabo uno de los enfrentamientos más esperados por los fanáticos del ciclo de Canal Nueve. Hoy, a más de una década de su emisión, esta rivalidad sigue resonando en el imaginario colectivo a tal punto de que va a ser vibrar a más de 60 mil espectadores.

NB