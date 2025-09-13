Georgina Barbarossa pudo adquirir, años atrás, gracias a su exitosa carrera marcada por ficciones y éxitos televisivos una increíble propiedad, que está lejos de la Ciudad. Su punto de ubicación es Córdoba, una provincia a la que la actriz siempre vuelve para disfrutar de su naturaleza y de la comodidad que le brinda su casa, la cual fue diseñada por ella y su marido fallecido, El Vasco.

Así es la casa de Georgina Barbarossa: el sueño que diseñó con El Vasco

Georgina Barbarossa tiene una agenda repleta de compromisos laborales, pero en sus días libres, y en aquellos momentos en los que puede viajar sin problemas, elige escaparse a Villa Giardino, una localidad en la Provincia de Córdoba, para disfrutar de la tranquilidad que le brinda el hogar que diseñó tiempo atrás junto a su esposo El Vasco, que falleció en el año 2001.

Según mostró, tiempo atrás en el programa de Susana Roccasalvo, la propiedad cuenta con un parque amplio, espacios de recreación, juegos y una gran pileta. Está rodeada de espacios verdes y de sierras cordobesas que ofrecen una vista única. En Implacables (El Nueve), Georgina Barbarossa mostró con cierta nostalgia el sitio que había pensado junto a su pareja fallecida. “Esta es la cabaña grande, la que hicimos con El Vasco. Decíamos que cuando fuésemos viejitos nos íbamos a venir a vivir acá", contó la artista.

Así es por dentro la casa de Georgina Barbarossa en Córdoba (Gentileza El Nueve)

Tal como se puede ver en las imágenes, el interior de su residencia en Córdoba posee ambientes cálidos y acogedores, decorado con un estilo rústico y una fuerte impronta de cabaña de montaña ya que las maderas predominan en los espacios. Asimismo, cuenta con una chimenea de piedra, amplias ventanas con cortinas claras, que permiten la entrada de luz natural, conectando el interior con el entorno verde exterior, y una distribución del mobiliario que la vuelve más funcional.

"El Refugio Giardino", como lo llama la conductora, tiene más de una hectárea de parque con árboles y una enorme huerta, que permiten disfrutar de la naturaleza y de paisajes soñados donde la calma predomina. Georgina Barbarossa también contó que sumó más comodidades en los últimos años como un jacuzzi con deck de madera, unas reposeras, sombrillas y varios juegos al aire libre, que fueron pensados para sus nietos en un futuro.

Cabe mencionar que, de acuerdo a lo relatado por la actriz, durante el verano la cabaña que habita y la de al lado, que también es suya, se encuentran en alquiler. Por lo tanto, durante el resto del año se organiza para viajar e instalarse allí por pocos días antes de regresar y retomar sus proyectos laborales. Ubicado en medio de las sierras cordobesas y pensado para alejarse de la rutina, así es la casa de Georgina Barbarossa: un sueño que diseñó con El Vasco años atrás y que hoy disfruta en soledad.