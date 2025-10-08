Hernán Drago habló de la muerte de su papá por primera vez: “Dejó de relacionarse y de hablar”

Hernán Drago habló por primera vez sobre la muerte de su papá, relato que incluyó recuerdos personales y momentos cercanos. El modelo compartió cómo fue el proceso que atravesó su familia y qué señales comenzaron a aparecer en el último tiempo, en una etapa marcada por cambios y silencios difíciles.

Hernán Drago reveló impactantes detalles sobre la muerte de su papá

Durante una entrevista en el programa Ventana o Pasillo (Winexplorersok), el presentador se refirió al largo proceso que atravesaron con su familia y a los distintos cambios que notó en su papá en los últimos meses. “Hace un mes falleció mi papá. No lo había contado en ningún lado”, expresó.

“Dejó de relacionarse y de hablar. No tenía ganas de salir, no tenía ganas de ver a nadie”, explicó. Según sus palabras, el cambio fue paulatino y se manifestó en pequeñas señales que tanto él como su familia fueron notando con el correr de los días. A su vez, Hernán Drago reveló que el último tramo de vida de su padre estuvo marcado por una desconexión progresiva.

“Él estaba bien de salud, pero empezó a apagarse. No quería comer, no quería hablar. Se fue alejando de todo”, agregó. A su vez, reconoció que estos comportamientos no eran normales dentro de la rutina de su padre. “Siempre fue un tipo muy presente, muy de estar con nosotros. Y de repente, dejó de hacerlo”, comentó.

En la misma línea, Hernán Drago se tomó un momento para hablar del impacto emocional que le generó la pérdida, pero también sobre el legado que su padre dejó en él. “Me enseñó a ser respetuoso, a tener palabra, a cumplir con lo que uno promete. Eso lo tengo muy marcado”, comentó con nostalgia. A su vez, destacó que su papá fue una figura clave en su formación personal y profesional.

Por su parte, también se refirió al vínculo que mantenía con su padre. “Nos veíamos seguido, hablábamos mucho. Pero en el último tiempo, él ya no quería hablar. Me decía que estaba cansado, que no tenía ganas de nada”, recordó. A pesar de esa distancia emocional, el modelo aseguró que estuvo presente en todo momento: “Yo lo acompañé hasta el final. Estuve ahí, como él estuvo siempre para mí”.

En otro tramo de la entrevista, el presentador reflexionó sobre cómo vive el duelo y qué lugar ocupa hoy el recuerdo de su padre. “No me gusta hablar de la muerte como algo triste. Prefiero quedarme con lo que fue su vida, con lo que nos dejó. Me enseñó a ser fuerte, a no bajar los brazos”, expresó.

