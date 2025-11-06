Así es la casa de Jesica Cirio: terminaciones de lujo, una huerta para su hija y apta para sus tres perros

Jesica Cirio se instaló en una casa que combina diseño moderno, funcionalidad y detalles pensados para cada integrante de su familia. Con terminaciones de lujo, una huerta para su hija y sectores adaptados, la propiedad refleja su vida cotidiana. La vivienda está ubicada en un barrio privado y fue diseñada para brindar comodidad, privacidad y conexión con el entorno natural.

La increíble casa de Jesica Cirio con terminaciones de lujo y adaptación para sus perros

Jesica Cirio y su hija Chloe

Según se conoció, la residencia está ubicada en uno de los barrios privados más exclusivos del país y cuenta con más de 700 metros cuadrados. La conductora vive allí junto a su hija Chloe y sus tres perros, en un entorno rodeado de naturaleza, seguridad y amenities de primer nivel.

La casa en la que vive Jesica Cirio se destaca por sus terminaciones de lujo, con materiales de alta gama y una distribución que prioriza la amplitud y la luz natural. Desde el ingreso principal, se accede a un hall central con grandes ventanales que conectan con el jardín. La decoración sigue una línea moderna con tonos neutros, mobiliario minimalista y obras de arte.

Jesica Cirio y su hija Chloe

En la planta baja se encuentra el living principal, un espacio amplio con doble altura, equipado con sillones de diseño, mesa central de vidrio y una chimenea moderna. A pocos metros, el comedor se integra con la cocina, que fue diseñada con electrodomésticos de última generación, isla central y alacenas empotradas.

La huerta personal de Chloe, la hija de Jesica Cirio

Por otro lado, la casa de Jesica Cirio cuenta con varios dormitorios, cada uno con baño en suite y vestidor. El cuarto principal incluye una terraza privada con vista al parque, además de un baño con hidromasaje y ducha escocesa. Chloe, la hija de la modelo, tiene su propio espacio decorado con colores suaves, muebles funcionales y acceso directo al jardín.

Cerca de la entrada a su habitación, la niña tiene un sector especial en el jardín para hacer su huerta, rincón diseñado para que pueda cultivar vegetales y aprender sobre el cuidado de las plantas. Además, allí se ubica una galería techada con parrilla, mesa para diez comensales y sillones exteriores.

En la misma línea, el parque incluye una pileta climatizada, solárium y sectores de sombra con pérgolas. Gran parte de la residencia fue adaptada para que los tres perros de la familia puedan moverse con libertad. Se instalaron zonas de descanso, bebederos automáticos y un cerco perimetral que garantiza su seguridad.

Jesica Cirio

