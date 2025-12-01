Andy Chango se cansó de Wanda Nara en MasterChef Celebrity y la fulminó: "A Maxi López también le fue bien"

Wanda Nara es la conductora de MasterChef Celebrity, y la encargada de acompañar y bromar con los participantes durante los momentos más tensos del certamen. Pero sus constantes palitos contra diversas relaciones o momentos que quedaron en las redes sociales también la convirtieron en una enemiga de todos los cocineros amateurs. Es por eso que Andy Chango se cansó al momento de protagonizar un enfrentamiento y la fulminó.

El durísimo comentario de Andy Chango contra Wanda Nara: "A Maxi López también le fue bien"

Andy Chango y Wanda Nara no dudan en tener divertidos idas y vueltas entre ellos y con otros participantes. Es así como son de los más comentados en redes sociales por los fanáticos del programa. Sin embargo, y con el correr de las semanas, las tensiones comienzan a crecer y la paciencia desaparece. En este contexto, el músico se cansó de algunos comentarios picantes por parte de la conductora, y decidió fulminarla.

Wanda Nara habló de la ausencia de Momi Giardina, una de las más cercanas al cantante, y él expresó su tristeza y "soledad" al no estar cerca de ella. Fue allí que la conductora, lanzó picante: "No sé si te enteraste de que en el episodio anterior a Momi cocinando lejos tuyo le fue bárbaro. ¿Te contó?". Sin dudarlo, Andy dio una letal e irónica respuesta que sorprendió a todos: "Sí, a Maxi también le fue bien jugando al fútbol lejos tuyo". Los presentes quedaron sin palabras ante el suceso, pero la conductora se aseguró de desmentir lo dicho por el artista. Ambos decidieron terminar el ida y vuelta, pero en su entrevista personal el artista dio un último cierre. "No voy a hacer comentarios por si duro en el concurso para no despertar susceptibilidades", expuso.

Maxi López: el amor y la amistad en su paso por MasterChef Celebrity

Maxi López es uno de los participantes más queridos dentro y fuera de MasterChef Celebrity. Su carisma traspasó la pantalla y llegó a volverse tendencia entre los usuarios de las redes sociales, quienes destacaron sus bromas y grandes platos durante la competencia. Sin embargo, muchos de sus compañeros destacan sus cualidades en el trabajo de equipo, y la propia Wanda Nara volvió a acercarse a él en estos últimos meses.

Es por eso que todos ellos tienen la confianza de bromear con él, sabiendo el rol que representa en la vida de la conductora. En esta ocasión, Andy Chango le puso un final a los comentarios de Wanda Nara, sacando un picante comentario relacionado al jugador y a la expareja de ella. El ida y vuelta se viralizó en redes sociales, y los usuarios no tardaron en dar sus opiniones y posicionarse en uno de los lados de los protagonistas.

