Para Luciana Lopilato este año estuvo cargado de nuevos desafíos y proyectos laborales que la llevaron a incursionar en el mundo de la dirección de largometrajes. Asimismo, se la vio sumamente entusiasmada participando de producciones artísticas que pronto saldrán al mercado. Sin embargo, una de las premisas que sostiene firmemente es la unión familiar, su romance con Michael Bublé y la crianza de sus cuatro hijos: Noah, Elías, Cielo y Vida.

Tal es así que, en las últimas horas, la actriz mostró cómo quedó decorado su hogar en Vancouver, Canadá, con motivo de prepararse para las celebraciones de Navidad y fin de año. Ante esto, deslizó una imagen que generó ruido entre sus seguidores, quienes habrían detectado que se podría agrandar la familia.

Luisana Lopilato armando el árbol de navidad en familia | Instagram

Luisana Lopilato y un álbum que reflejaría un doble festejo

El clima navideño ya comienza a sentirse a lo largo y ancho del mundo. Sobre todo, en los países del hemisferio norte donde ya se ha comenzado con las decoraciones en los hogares con los tradicionales accesorios de la Navidad: árboles llenos de guirnaldas, bolas y estrellas radiantes como así también las botas colgantes en las chimeneas que representan a cada integrante de la familia. Luisana Lopilato no quiso quedarse afuera de esta tendencia y compartió en su cuenta personal de Instagram un álbum de fotos donde dejó reflejado el proceso en el que recibió la ayuda de sus retoños, como así también de su marido.

Como era de esperarse, los cinco vistieron el mismo diseño de indumentaria que estuvo conformado por un cómodo conjunto de pijama con estampados referidos a la celebración en cuestión. Allí, se los pudo ver más que unidos y compinches, donde los abrazos y las risas no faltaron. No obstante, tras el extenso texto de la ex Casados Con Hijos, la emoción palpable y la bota de más que se encontraba alojada a un costado de las iniciales de los integrantes del clan, se despertaron fuertes rumores de embarazo.

La mirada aguda de sus seguidores se vio reflejada en la caja de comentarios: “¿Viene otro bebé? Hay una media extra sin inicial en la decoración... ¡interesante!”, “Hay una media sin inicial …”, “¿Está embarazada? ¿Se viene un nuevo integrante en la familia?” y ““Hay una botita chiquita al final… queremos una Lu””, fueron algunos de las decenas de comentarios que recibió al respecto.

La reflexión de Luisana Lopilato que pasó desapercibida

Ante la insistencia de sus seguidores sobre el presunto embarazo de Luisana Lopilato, hubo quienes se animaron a desmentir esta teoría señalando que la séptima bota estaba dedicada a su mascota Coquita. Para los que siguen de cerca los pasos de la artista, la bota en cuestión, pese a no contar con una inicial, tiene forma de hueso lo que derrumbaría por completo esta premisa de la llegada de su quinto hijo.

Por su parte, Lopilato se mostró sumamente sensibilizada ante su presente profesional y personal en donde su familia -incluidos sus padres- cumplen un rol clave: “Vuelvo a mi casa y empiezo a llenarme de todos esos momentos que me dan vida: mis hijos contando historias, las risas, bailar en la cocina, cantar, decorar cookies, abrazar a mis papás cuando vienen, sentir la casa llena de amor. Y ahí me doy cuenta de lo rápido que pasa la vida. Antes lo decía sin pensarlo… ahora lo veo. Lo veo en ellos, en mis hijos creciendo, en mis papás. Y agradezco”.

De esta manera, Luisana Lopilato se refugia en el cariño y en la contención de sus pequeños hijos y en la de su marido, el exitoso cantante Michael Bublé. “En la casa de Bublé entró el espíritu navideño”, fue el título que le brindó a un video en el que se la ve bailando en la cocina junto a su pequeña hijita Cielo, donde cada circunstancia cotidiana es motivo de festejo para ella y su clan.

NB