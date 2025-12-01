Anita Espasandin estalló en furia por la relación con Benjamín Vicuña y sus hijos

Benjamín Vicuña disfrutó de un divertido cumpleaños rodeado de amigos y famosos, que bailaron toda la noche y soplaron las velas junto al artista. Sin embargo, las polémicas no se alejaron en este día especial, y los haters aparecieron en algunos de los posteos y dejaron sus tajantes críticas. En las fotos que compartió Anita Espasandín, algunos usuarios apuntaron sobre su relación con los hijos del actor, y ella estalló en furia.

Anita Espasandín, Benjamín Vicuña

El enojo de Anita Espasandín ante los haters por su relación con los hijos de Benjamín Vicuña

Anita Espasandín no duda en compartir su amor con Benjamín Vicuña en sus redes sociales. En cada evento o viaje en el que participan, busca compartir las mejores postales con él y mostrar lo enamorados que están. Sin embargo, y a pesar de que ambos tengan hijos, ninguno comparte fotografías con su pareja y los menores. Es así como aparecieron las críticas, sobre todo en el posteo del cumpleaños del actor.

La empresaria compartió tiernas imágenes con el artista chileno, y le dejó un mensaje de amor. Pero se destacó la crítica de un usuario, que apuntó contra ellos por no mostrar una "familia ensamblada". En esa línea, y con un palito a la China Suárez, ella decidió responder: "No vas a encontrar fotos con hijos ensamblados. No necesito subir nada. Podes dejar de chusmearme así no te estresas". El usuario le retrucó, y se mostró del lado de la expareja de Vicuña, diciendo que "un poco de razón tiene en esta". "Si estás al pe..., rompeme los h... un rato, a vos no te bloqueo", sentenció Anita. Por último, en otro comentario, cerró: "Los chicos disfrutan viajes en donde no se agotan, con familia cerca, con miles de fotos, pero que quedan en el ámbito privado como debe ser".

La furia de Anita Espasandín

Entre Turquía y la Argentina: la nueva vida de los hijos de Benjamín Vicuña y la China Suárez

La China Suárez y Benjamín Vicuña se encuentran en una insaciable guerra legal respecto a los menores, ya que la actriz busca cambiar su centro de vida hacia Turquía, mientras que el actor quiere mantener sus estudios y rutina en la Argentina. Durante más de dos meses, estuvieron junto a su madre en el país euroasiático, y ahora disfrutan de unas semanas más en su país de nacimiento, debido al cumpleaños de Vicuña y a que aún no se terminó de definir un acuerdo entre ambos padres.

Anita Espasandín, Benjamín Vicuña

Es así como los haters y usuarios no dudan en apuntar contra los más cercanos de cada bando, demostrando sus opiniones respecto a su vida privada. Esta vez le tocó a Anita Espasandín, contra quien apuntaron por no mostrar una "familia ensamblada" en sus redes sociales al mostrarse con su pareja. Rápidamente, la empresaria estalló de furia y no dudó en responderles a los usuarios que expresaron sus críticas, dejando un claro palito contra la China Suárez.

