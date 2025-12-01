Luego de haberse desatado los rumores de romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson, los tortolitos parecen no inmutarse ante esta situación. Pese a que el youtuber había brindado una entrevista en la que desmentía rotundamente esta información, los periodistas de espectáculos desestimaron estas confesiones tras haber sido visto a los besos con su compañera de MasterChef Celebrity.

En este marco, la ex de Martín Demichelis no afirmó ni negó esta teoría, por lo que, con las pruebas recogidas, la balanza se estaría inclinando hacia el lado del amorío entre ambos pese a la pronunciada diferencia de edad: él 26 años, y ella 42. Como si esto fuese poco, en las últimas horas, el joven le agregó más pimienta al asunto tras un gesto que confirmaría su amor.

Ian Lucas y Evangelina Anderson | Instagram

El gesto de Ian Lucas a las especulaciones de romance con Evangelina Anderson

A su temprana edad, Ian Lucas se ganó el cariño de todo un público que no solo lo sigue en redes sociales, sino que, gracias a su simpatía y buen sentido del humor, logró instalarse como una de las figuras del prime time televisivo. Es por esta razón que cada aparición pública se convierte en un verdadero furor. Asimismo, el presunto romance que habría generado con Evangelina Anderson generó aún más ruido.

El influencer suele mantener su vida privada lejos del foco mediático preservando su intimidad ante los ojos del mundo. No obstante, en las últimas horas, un sugerente video que subió a su cuenta personal de Instagram volvió encender las versiones de que estaría manteniendo un apasionado vínculo con Evangelina.

En concreto se trata de una foto de él posando frente al espejo. Pero, el dato que despertó la curiosidad de propios y extraños fue la canción que eligió para musicalizarla. “Todo el mundo ya supone que tú y yo somos algo. Confirman en la calle que contigo es que salgo. Entonces, ¿para qué mentirnos más? No sé para qué seguir disimulando más”, dice la letra de ‘Mi Refe’ de Beéle en colaboración con Ovy On The Drums. Algunos curiosos lo vincularon de lleno a la exmodelo. Aunque, en contraposición, otros dijeron que estaría bromeando con lo que dicen de él en los medios.

Ian Lucas | Instagram

Los motivos por el cual Ian Lucas y Evangelina Anderson no blanquean su romance

De acuerdo al análisis que realizó Nadia Epstein en A la tarde (América TV), Ian Lucas estaría un poco flojo de papeles ya que se le pisarían las fechas. “Acá el tema es él. Él tiene los papeles en orden, hace muy poco. Dejó a su novia rosarina (Felicitas Gut) cuando empezó este ida y vuelta en la relación con Evangelina Anderson. Y la verdad es que ella no la está pasando muy bien, su exnovia rosarina. Así que no todos son felices en esta historia”, aseguró la ex Gran Hermano.

Por su parte, Evangelina Anderson está iniciando los trámites de divorcio con el padre de sus hijos en medio de la puja millonaria por el patrimonio que obtuvieron mientras vivían en Europa. En paralelo, estaría apostando al amor nuevamente, con un condimento que nadie imaginó: un chico a quien le lleva 16 años de diferencia de edad.

Ian Lucas y Evangelina Anderson | Instagram

A juzgar por la narrativa que ofrecen las redes sociales y el lenguaje que utilizan los jóvenes para decir algo sin necesidad de pronunciar ni una palabra, Ian Lucas se habría hecho eco de los rumores de romance con Evangelina Anderson con esta historia que publicó en la famosa red social de la camarita. Por lo pronto, cada uno disfruta de sus ratos de ocio por separado: mientras Eva asistió al mega cumpleaños de Eugenia Tobal quien celebró sus 50 años, el youtuber se encuentra de viaje en México con amigos y familia.

NB