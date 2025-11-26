Zaira Nara mostró cómo quedó su nueva casa en Uruguay: "Recta final"

Zaira Nara volvió a convertirse en tema de conversación luego de mostrar cómo avanza la casa que está construyendo en Uruguay, un proyecto que originalmente había iniciado junto a su exnovio, Facundo “Polito” Pieres. La pareja, que había imaginado esta propiedad como su refugio de veranos en José Ignacio, había presentado los permisos y planificado una mansión de más de un millón de dólares frente al mar. Sin embargo, tras su separación en abril de 2025, ese sueño compartido tomó un nuevo rumbo.

Casa de Zaira Nara en Uruguay

Lejos de frenar la obra, Zaira Nara decidió continuar adelante y transformar la casa en un proyecto completamente personal. Con el estilo que la caracteriza y apoyada por un equipo de arquitectos de confianza, convirtió lo que iba a ser un plan en pareja en un símbolo de crecimiento individual. Ahora, a meses de aquel inicio, mostró orgullosa la “recta final” de la construcción, generando revuelo entre sus seguidores.

Así va la casa de Zaira Nara

En sus historias de Instagram, Zaira Nara compartió un recorrido visual que expone cómo atravesó cada momento de la construcción. En la primera imagen se la ve en blanco y negro dentro del terreno, junto a la frase “Empezar una obra a fin de año”, marcando el puntapié inicial del proyecto. Luego, publicó una foto junto a Sylvia Pereyra con un mensaje destinado a su rol clave: “Encontrar a la persona más brillante para encararla”.

En otra secuencia se la observa caminando entre escombros con la frase “Un finde largo después, la demolición fue tomada en serio”, mostrando el inicio de la transformación real del espacio. Más tarde, compartió una postal mirando la estructura en construcción, acompañada del texto “Todo lo que será ZN House”, revelando que el proyecto lleva incluso su propia identidad.

Casa de Zaira Nara en Uruguay

Además, Zaira Nara también mostró una ventana en pleno montaje junto al comentario “Mientras tanto en Uruguay… las dos personitas con las que más hablé y mejor me entendí en todo el año”, haciendo referencia al equipo que la acompaña en el proceso. Finalmente, publicó una imagen a color donde se ve el ventanal casi terminado y escribió: “Recta final”, confirmando que la obra está próxima a concretarse.

Otro proyecto en marcha: el nuevo vestidor que construye junto a su casa

Además de la propiedad en Uruguay, Zaira Nara sorprendió semanas atrás al revelar que está construyendo un gran vestidor-estudio en la casa contigua a la suya en Buenos Aires. En una entrevista, explicó que pasaba la mayor parte del tiempo trabajando desde su hogar y necesitaba un espacio profesional para grabar contenido, realizar reuniones y organizar su ropa y producciones: “Mi casa es mi casa… y de repente se está haciendo un guiso de lentejas mientras yo filmo un video”, bromeó.



Casa de Zaira Nara en Uruguay

Este nuevo ambiente funcionará como camarín, oficina y estudio de producción, reforzando que la modelo está en una etapa de plena expansión personal y laboral. Con su casa en Uruguay casi lista y un estudio propio en construcción, Zaira Nara cierra el año apostando a proyectos que la representan y la encuentran más independiente que nunca.