Sofía Pachano compartió la receta infalible de sushi apto embarazadas: fácil y riquísimo

Tras haber sido diagnosticada con diabetes gestacional, Sofía Pachano comenzó a centrarse en los alimentos que aporten nutrientes y le permitan comer rico y sano sin poner en riesgo su salud ni la de su bebé. Es por ello que, a pocas semanas de dar a luz, compartió en su cuenta personal de Instagram una receta simple, fácil y riquísima de sushi apto para embarazadas.

La receta de wrap tipo sushi de Sofía Pachano

Uno de los antojos de Sofía Pachano fue, sin dudas, esta receta de wrap tipo sushi que compartió en la famosa red social de la camarita y que rápidamente se hizo viral por la simpleza de la preparación y la riqueza que aportan estos nutrientes al organismo. Asimismo, la actriz combinó la frescura del pepino, la palta y el atún agregándole destellos de cremosidad con cucharadas de mayonesa y queso crema.

Una de las características que se ven reflejadas en esta elaboración es la practicidad con la que la hija de Aníbal Pachano encontró para dejar atrás los tradicionales rollitos de arroz y adaptarlo a los modismos de occidente en delicados wraps. A su vez, esta mezcla de textura y de sabores transportan rápidamente a la cocina japonesa, lo que lo convierte en una elección ideal para un almuerzo o una cena liviana, hasta incluso, llevar en forma de vianda.

Receta de Sofía Pachano | Instagram

Ingredientes para dos porciones:

- 1 Lata de atún

- 1 Cucharada de mayonesa

- 1 Pizca de picante (yo use sriracha)

- 1 Pocillo de arroz doble carolina (lo cocinan en olla si no tienen arrocera el arroz cocido punto, sin vueltas)

- 1/4 de Pepino

- 2 Cucharadas de queso untable tipo Philadelphia

- 2 Algas nori

- 1 Palta

Elaboración:

Para la creación de estos wraps tipo sushi hay que realizar un pequeño corte en el alga nori, estirarla sobre una mesada y comenzar a colocar los ingredientes formando cuatro pequeños cuadrados (tal y como se expresa en el video). En un rincón, se coloca una pincelada de queso estilo Philadelphia y arriba se pone el arroz haciendo una leve presión para que se adhiera. En el otro recuadro, se esparce la palta que es cuidadosamente pisada con un tenedor para lograr una textura uniforme. Al costado se distribuye las finas rodajas de pepino y, en el ¼ que falta por rellenar se añade el atún que fue condimentado previamente con sriracha y mayonesa.

Una vez que están todos los alimentos distribuidos sobre el alga nori, se procede a empaquetar -o a enrollar el wrap- y a colocarlo sobre un film para compactar su consistencia. Luego se lleva a enfriar a la heladera y a dejar que cada uno de estos productos vaya integrándose a la preparación. Finalmente, se retira el papel film y está listo para ser ingerido.

Receta de Sofía Pachano | Instagram

Una vez más, Sofía Pachano comparte sus dotes culinarios y su afición por la cocina con sus seguidores invitándolos a recrear esta propuesta saludable, rica en nutrientes. Y, sobre todo, cien por ciento apta para todas aquellas mamás que están a punto de dar a luz y necesitan comer rico, sano y con una receta en simples pasos, ideal para esta época del año donde el calor comienza a azotar esta parte del hemisferio.