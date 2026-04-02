Con sus hijos y rodeados de verde, el tierno reencuentro del Dibu Martínez y Mandinha en Portugal

Dibu Martínez y Mandinha compartieron un reencuentro en Portugal junto a sus hijos, en un entorno natural que reflejó la unión entre familia y descanso. La escena se desarrolló en un lugar ligado a las raíces de la diseñadora de interiores, donde la presencia del arquero, su pareja y los pequeños se convirtió en parte de una jornada marcada por tranquilidad.

El tierno reencuentro del Dibu Martínez y Mandinha con sus hijos en Portugal

Dibu Martínez y Mandinha vivieron un momento especial en Portugal, acompañados por Santino y Ava, en un espacio que combina naturaleza y tradición. La reunión familiar tuvo lugar en Vilamoura, un pueblo que guarda vínculos personales para la diseñadora y que ofreció el marco ideal para disfrutar de días compartidos.

Dibu Martínez y Mandinha

Luego de haber pasado poco más de dos semanas en Argentina por los últimos partidos amistosos del seleccionado nacional en el país antes del mundial 2026, el arquero se reencontró con su familia. La empresaria compartió en sus redes sociales una serie de historias donde se la podía ver junto a su pareja tras días separados.

El lugar en el que se reencontraron el Dibu Martínez, su esposa e hijos no fue casual. Vilamoura, un pueblo reconocido por su estilo sofisticado y rodeado de naturaleza, es también el sitio de origen del padre de Mandinha. Allí, entre jardines y espacios abiertos, el futbolista y su familia encontraron el marco ideal para compartir días de descanso.

Dibu Martínez con la Selección Argentina

El reencuentro en Portugal permitió al arquero recuperar días junto a sus hijos, tras dos partidos que lo tuvieron como protagonista. Cabe destacar que el futbolista jugó los dos partidos, contra Mauritania y Zambia, de la selección argentina. Esta fue la última participación del equipo nacional en el país previo al Mundial 2026.

Las tiernas imágenes del reencuentro del Dibu Martínez y Mandinha

A través de sus redes sociales, Mandinha compartió una escena en la que se pudo ver al Dibu Martínez junto a su hijo Santino y con el perro de la familia. Un pequeño can en color blanco esperaba paciente a que el primer hijo de la pareja le tirara una pelota. Por su parte, Ava disfrutó de con su papá mientras jugaba con sus muñecas en una casita.

Santino y Ava, los hijos de Dibu Martínez y Mandinha

Mientras disfrutaban de una tarde juntos en el jardín de la casa, el futbolista se lució con un juego de mate y termo con los colores de la bandera argentina. El espacio estaba ambientado con reposeras negras y almohadones blancos, detalles que acompañaron la estética del lugar y reforzaron la sensación de tranquilidad.

El reencuentro en Portugal permitió al Dibu Martínez recuperar la cotidianeidad junto a su esposa y sus hijos, después de días de intensa actividad deportiva en Argentina. La familia disfrutó de un entorno verde que ofreció el contraste perfecto con la exigencia de los partidos, en un pueblo que combina paisajes naturales conectados con la familia de Mandinha.

Dibu Martínez y Mandinha compartieron en Portugal un reencuentro junto a sus hijos Santino y Ava, rodeados de verde y en un entorno ligado a las raíces de la empresaria. La escena se integró a la rutina después de los últimos partidos de la Selección Argentina en el país, marcando un momento de unión familiar en Vilamoura.

VDV