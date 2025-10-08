Vicky Xipolitakis es una de las celebridades que se unió a la peregrinación a Luján, junto a su hermana, y no dudó en compartir su emoción en su cuenta de Instagram. Con un tierno video, mostró su caminata y cómo se conectó con sus seguidores. Sin embargo, algunos usuarios se dieron cuenta de un detalle, y estalló la polémica. Críticas sobre ella cayeron, volviendo a ponerla en medio de la mediatización y los escándalos con las redes sociales.

Nueva polémica para Vicky Xipolitakis: mostró su peregrinación a Luján, pero descubrieron un detalle que ocultó

Pampita, Daniela Celis, Barby Franco y muchas celebridades más expresaron su fe durante la peregrinación a Luján. Entre pedidos de salud y acompañamiento, también estuvieron con sus seguidores y mostraron su experiencia en las redes sociales. Vicky Xipolitakis se unió a ellas y también fue parte de este importante evento, junto a su hermana Stefy Xipolitakis. Con un vestido blanco y fresco, se mostró sonriendo ante el evento y las personas que se le acercaban.

La peregrinación de Vicky Xipolitakis

Rápidamente, ambas mediáticas compartieron en sus cuentas de Instagram el video de su caminata y su llegada a la Basílica, para agradecer por todo lo que tiene en su vida. Sin embargo, el video que parecía un momento tierno, generó enojo en todos los usuarios que las acompañaron e hicieron notar un detalle que explotó la polémica. Marcia Frisciotti compartió en sus historias de Instagram en Gossipeame un comentario que le lanzó un seguidor, apuntando contra la mediática.

"Se bajaron en el arco de Luján a más o menos 20 cuadras de la Basílica... Todo por un video", lanzó enojado un usuario. Rápidamente, la panelista de Puro Show (eltrece) destacó el look de la modelo, como uno no adecuado para hacer una peregrinación, ya que podía ser incómodo. Los comentarios en su contra aparecieron tanto en las redes sociales como en el video emotivo que ella subió a su cuenta, haciendo estallar la polémica sobre si hicieron una peregrinación o simplemente fue publicidad.

El enojo por la peregrinación de Vicky Xipolitakis

Vicky Xipolitakis volvió a estar en el centro de la tormenta mediática, esta vez por su participación en la peregrinación a Luján. La modelo decidió mantener el silencio, y siguió compartiendo fotos e historias lejanas a lo vivido el último fin de semana. Sin embargo, los usuarios no dejaron pasar el detalle que ella ocultó y la acusaron en redes sociales de "hacer trampa" o usar el momento para compartir un video entre sus seguidores.

A.E