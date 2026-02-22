Adiós a los vestidores clásicos: Eugenia Tobal sigue la tendencia en guardarropas que vuelve en 2026

Eugenia Tobal volvió a cautivar la atención de sus seguidores con una serie de looks que marcan el pulso de la temporada. Desde su cuenta de Instagram, la actriz compartió un video con dos outfits en las que deja en claro que los vestidores clásicos quedaron atrás y que el guardarropa moderno apuesta por la versatilidad y la mezcla de estilos. En la recta final del verano, se animó a combinar prendas livianas con guiños otoñales, anticipando lo que será tendencia en 2026.

Eugenia Tobal luce dos versiones fashionistas

Fiel a su estilo elegante y relajado, Eugenia Tobal mostró dos vestidos bien diferentes entre sí, pero unidos por una misma impronta: comodidad y personalidad. Las fotos, tomadas en la ya conocida habitación de su casa, la muestran posando frente a cámara y desfilando con naturalidad, resaltando cómo cada prenda se adapta al movimiento y a distintas ocasiones del día.

Eugenia Tobal | Instagram

La primera opción es un vestido largo en color celeste con estampado de hojas en tonos neutros. De tiras finas y escote delicado, este vestido se ciñe al cuerpo con un cinturón negro súper slim con brillos, que aporta un detalle sofisticado y marca la silueta resaltando su cintura. El diseño incluye una abertura frontal que suma frescura y dinamismo. Para completar el conjunto, eligió sandalias blancas de tiras con hebillas, logrando un equilibrio entre lo femenino y lo descontracturado.

En el clip difundido en su feed de la famosa red social de la camarita se la ve luciendo el vestido tanto de frente como de perfil, dejando apreciar la caída de la tela y el efecto del cinturón sobre la figura. La elección del estampado y la paleta clara refuerzan el espíritu veraniego, mientras que los accesorios anticipan la transición hacia días más templados.

La segunda propuesta apuesta al minimalismo en clave urbana. Se trata de un vestido largo en color chocolate pleno, de líneas simples y breteles finos, que cae suelto y fluido. En esta versión, la actriz lo combinó con zapatillas blancas con detalles marrones, aportando un aire casual y cómodo ideal para el día a día. Sumó anteojos de sol y una actitud relajada que resignifica el clásico vestido largo.

Eugenia Tobal | Instagram

El clásico infalible de Eugenia Tobal

En ambas opciones, Eugenia Tobal incorporó una chaqueta negra de cuero de cuello redondo y sin cierre, pieza clave que transforma por completo el estilismo. Este abrigo, asociado tradicionalmente a las épocas más frías del año, funciona como puente entre las estaciones y demuestra cómo una misma prenda puede adaptarse a distintos momentos. La combinación de vestido liviano con cuero reafirma la tendencia de superponer texturas y jugar con contrastes.

Eugenia Tobal | Instagram

De esta manera, la conductora de Escuela de cocina (Canal 9) dejó al descubierto su lado chic, moderno y lleno de personalidad. Cada uno de estos estilos, reafirma su identidad y desliza sus conocimientos en el mundo de la moda, superponiendo piezas sencillas que todas tienen en su armario. En otras palabras, a los 50 años, se va abriendo camino en el mundo de la moda y, de forma periódica, se la juega para buscar la comodidad y los colores en su día a día.

Con estas publicaciones, Eugenia Tobal no sólo mostró dos alternativas ideales para despedir el verano, sino que también dejó en claro que la moda actual se basa en reinterpretar básicos y animarse a combinaciones inesperadas. Desde sus redes sociales, volvió a posicionarse como referente de estilo, invitando a sus seguidores a elegir su opción favorita y a experimentar con su propio guardarropa.

NB