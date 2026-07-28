Así es la cocina de campo de Carola del Bianco: estilo vintage, leña y un gallinero en la nieve

La vida en la Patagonia argentina ofrece postales únicas que combinan la naturaleza extrema con la calidez del hogar. Carola del Bianco eligió este paisaje sureño para construir una rutina familiar completamente alejada del ritmo urbano junto a su familia, mostrando su día a día en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la exmodelo enseña los encantos de su cotidianidad y comparte recetas caseras que despiertan suspiros entre sus seguidores. Su cocina se convierte en el corazón indiscutido de la casa por una estética rústica y un encanto vintage inconfundible. Cada rincón respira historia y refleja una conexión profunda con las tradiciones más arraigadas del campo.

Carola del Bianco mostró su cocina vintage.

La cocina de Carola del Bianco: un refugio donde el tiempo se detiene

Este espacio hogareño se caracteriza por una atmósfera única que transporta a la tranquilidad de antaño. Los detalles de madera, los utensilios clásicos y la iluminación natural completan una postal digna de revista de decoración. La calidez de los materiales nobles inunda cada centímetro del lugar, generando un clima ideal para compartir largas sobremesas en familia.

Las paredes en tonos verdes oscuros combinan a la perfección con los muebles de época y los objetos antiguos cuidadosamente seleccionados. De este modo, la decoración prioriza la comodidad y rescata el valor de lo artesanal frente al vértigo de la modernidad.

Carola del Bianco en plena acción.

El centro de este espacio gastronómico lo ocupa una imponente cocina a leña de hierro negro, fiel al estilo antiguo que enamora a los fanáticos de la estética campestre. Este artefacto tradicional no solo calefacciona el ambiente durante los crudos inviernos del sur, sino que también funciona como el principal método de cocción para las preparaciones diarias. Sobre sus pesadas hornallas de fundición se doran panes caseros crocantes y se elaboran platos en auténticas sartenes de hierro negro.

La madera acumulada con prolijidad junto a la estructura completa una escena visualmente cálida que invita a disfrutar de comidas humeantes. Cada receta requiere paciencia y dedicación, recuperando los sabores auténticos que solo el calor de las brasas puede proporcionar a los alimentos.

Carola del Bianco comparte sus recetas.

Ingredientes frescos y un gallinero rodeado de nieve

El concepto de granja propia se materializa en el exterior de la propiedad, donde un gallinero resiste con firmeza las bajas temperaturas invernales. Las gallinas caminan sobre el manto blanco, aportando los huevos frescos que luego Carola utiliza en sus recetas diarias.

El gallinero en pleno invierno.

Las canastas metálicas repletas de huevos marrones y verdosos posadas sobre la nieve resumen la esencia de este estilo de vida autosuficiente. De este modo, la cocina de campo de Carola del Bianco combina la estética vintage con productos genuinos recolectados directamente de la naturaleza.