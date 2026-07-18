Carola del Bianco llegó a Suiza con su hija, Maia Mayorga, y cumplió un sueño: “Risas, charlas, desafíos y mucho amor”

Carola del Bianco disfruta de unos días de desconexión absoluta en los espectaculares Alpes suizos. La ex modelo elige este destino para fortalecer su vínculo con su hija, Maia Mayorga, compartiendo una travesía que describe en su publicación en redes sociales como un sueño hecho realidad, lleno de risas, charlas y desafíos constantes.

Carola Del Bianco y su hija Maia en los Alpes.

Carola del Bianco y Maia Mayorga: Entre postales, cámaras y equilibrio

La pasión de Maia por la fotografía jugó un papel central en esta experiencia, ya que ella capturó los ángulos más bellos de la imponente geografía helvética. Con su cámara, la joven retrató a su madre en medio de paisajes majestuosos, logrando composiciones que destacaron tanto la inmensidad de las montañas como la naturalidad de Carola.

Carola Del Bianco ante los majestuosos Alpes suizos.

Más allá del senderismo, la ex modelo aprovechó la energía del lugar para conectar con su cuerpo mediante la práctica de yoga. En una de las postales, se la ve realizando una postura de equilibrio sobre una roca, con el imponente escenario de los picos nevados y un cielo azul profundo de fondo. Esta actividad demuestra su búsqueda constante de bienestar físico y mental en cada rincón del mundo.

Carola Del Bianco realizó yoga y su hija Maia capturó cada instante.

Carola Del Bianco y Maia: Estilo alpino y sabores tradicionales

Para recorrer los senderos, Carola apostó por looks prácticos y relajados que priorizaron la comodidad sin perder su impronta. Combinó remeras básicas de algodón y pantalones de trekking con el toque distintivo de una bandana en el pelo, un detalle funcional para la alta montaña que armonizó con la estética natural.

Los looks de Carola Del Bianco para el viaje.

Tras las intensas horas de actividad, el premio llegó en forma de delicias suizas tradicionales que compartieron en la mesa. La gastronomía local ocupó un lugar destacado en el recorrido, donde las fondue de queso y platos contundentes se convirtieron en el ritual perfecto para recuperar energías y conversar sobre las anécdotas vividas durante cada jornada.

Un posteo de Carola Del Bianco cargado de afecto

El diario de viaje de Carola trasciendió lo visual y se reflejó en los emotivos mensajes que publicó para sus seguidores. En sus redes, expresó abiertamente la felicidad que sintió al compartir esta experiencia con su hija, destacando que lo más valioso es el tiempo compartido.

Carola Del Bianco y Maia Mayorga disfrutaron de la gastronomía local.

“Seguimos escalando por los Alpes, más desafíos, más risas, compartiendo este viaje inolvidable con vos, mi amor, te amo infinito”, confesó con dulzura al referirse a Maia. Esas palabras resumieron el espíritu de esta travesía, que combinó la majestuosidad de la naturaleza con la calidez del vínculo familiar, quedando grabado como un hito en su historia personal.

Sin duda, este viaje no solo representó una aventura física por los Alpes, sino también la construcción de recuerdos invaluables entre madre e hija. En cada fotografía capturada, en cada montaña escalada y en cada charla compartida, Carola Del Bianco y Maia consolidaron un vínculo que trasciende los paisajes, demostrando que la verdadera magia de los viajes reside en las personas con las que decidimos recorrer el camino.