La Joaqui le dedicó una emotiva carta a su hija Shaina y recordó los momentos más difíciles que vivieron juntas: “Soñé con ser tu mamá”

Además de consolidar una exitosa carrera en la música, La Joaqui suele compartir con sus seguidores distintos aspectos de su vida personal y, especialmente, de su faceta como madre. En sus redes sociales, la cantante no sólo muestra su perfil profesional, sino también tiernas postales junto a sus hijas, Shaina y Eva, a quienes acompaña en diferentes momentos de sus vidas. En esta oportunidad, la artista homenajeó a su primogénita, Shaina, fruto de su relación con el trapero Fernando Eduardo José Torinillo, conocido popularmente como Coqeéin Montana, quien este fin de semana cumplió 10 años.

La emotiva carta abierta que le escribió La Joaqui a su hija Shaina

A través de un tierno y conmovedor posteo que realizó en su cuenta personal de Instagram, La Joaqui le abrió su corazón a sus más de 5,9 millones de seguidores y realizó una sentida carta abierta a su hija Shaina, donde recordó los momentos más difíciles que vivieron juntas. La niña es la primera hija de la cantante, fruto de su romance con el artista rosarino.

Cumpleaños de Shaina, hija de La Joaqui | Instagram

La cantante se convirtió en mamá por primera vez a los 21 años y según reveló en el programa PH, Podemos Hablar, emitido por Telefe y conducido por Andy Kusnetzoff, enfrentó el embarazo de la niña sola debido a que el artista habría optado por otro camino. “Le avisé que estaba embarazada y me dijo que no tenía interés, que quería seguir con su vida de drogas y descontrol. Yo me fui para un lado y él para el otro”, dijo en aquel entonces.

Sin embargo, reconoció que su hija llegó a su vida para “salvarla” y así lo reivindicó este fin de semana, cuando la pequeña cumplió su primera década. A través de un carrusel de imágenes, la cantante abrió su corazón y le dedicó una emotiva carta en la que destacó el impacto que tuvo su llegada: “Tu existencia en este mundo hizo la vida más fácil”.

Shaina, hija de La Joaqui | Instagram

En ese sentido, aseguró que su hija merece sentirse siempre elegida y destacó el vínculo que construyeron a lo largo de los años. “Solo vos y yo sabemos todo lo que nos costó vivir la vida con plenitud, sin miedo y para adelante”, escribió. Luego, al repasar su historia personal, expresó: “La familia que no se me dio como hija me la diste vos como mamá”.

Conmovida, también recordó los primeros años de Shaina y cómo ambas atravesaron diferentes momentos juntas. “Entraste en un cuarto de cristales rotos y volviste el piso de algodón”, señaló, mientras que también mencionó a Eva, la hermana menor de la cumpleañera: “Vos viviste dos años sin chuchu, pero ella no conoce la vida sin vos”. Además, destacó las cualidades de la niña y aseguró que su presencia también transformó su propia historia: “Le lavás la cara a mi pasado, a mi historia y a mi rebeldía con tus buenos modales”. Reivindicando su pasado, recordó los comienzos de su maternidad y las dificultades que atravesaron juntas. “Sos y siempre serás la luz que llegó a esa casita sin electricidad”, sostuvo.

Shaina, hija de La Joaqui | Instagram

El antes y el después de la vida de Shaina y La Joaqui

Para La Joaqui, los tiempos de hostilidad y carencia se transformaron en grandes tesoros que conserva desde que dios dio a luz por primera vez. En esta línea, valoró la inocencia de Shaina y cómo supo adaptarse a las diversas situaciones económicas. “Aún recuerdo cuando tu bañera era un balde de pintura y sonreías igual de gigante que en las piletas exóticas a las que la gente nos dio la oportunidad de llegar, apoyando nuestra historia, la tuya sobre todo”.

Finalmente, cerró este posteo con una reflexión tan sincera como emotiva: "Nunca supe que quería ser cantante, pero desde que nací soñé con ser tu mamá. Mi primera hija feliz vida”. En cuestión de minutos este posteo se llenó de likes y de comentarios destacando su rol como mamá y llenando de buenos deseos a la niña que acaba de alcanzar su primera década de vida.

Cabe destacar que Shaina celebró sus 10 años con una fiesta íntima y de temática argentina. Para la ocasión, la niña lució la camiseta número 10 de la Selección Argentina, mientras que la decoración incluyó una piñata celeste y blanca, una torta de cumpleaños con crema chantilly y algunas granas de colores, una vela y una bengala azul, además de cupcakes decorados. El festejo también contó con un cartel de guirnaldas con la frase “Happy birthday (Feliz cumpleaños)”.

Cumpleaños de Shaina, hija de La Joaqui | Instagram

Con esta carta abierta en redes, La Joaqui volvió a poner en palabras la historia de resiliencia que construyó junto a su hija Shaina, marcada por las dificultades que atravesaron durante sus primeros años y por el amor que les permitió salir adelante. A su vez, la intérprete celebró la vida de su primogénita, quien, según sus propias palabras, no sólo llegó para cambiar su historia, sino también para convertirse en una de sus mayores fuentes de luz.