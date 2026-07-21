Así está hoy Maia Mayorga, la hija de Carola Del Bianco y Paquito Mayorga

Entre senderos de montaña, cascadas y paisajes de postal, Carola del Bianco (50) eligió los Alpes para hacer lo que más le gusta. Caminó, respiró aire puro e hizo senderismo junto a su hija mayor, Maia Mayorga (19), fruto de su relación con Francisco “Paco” Mayorga (55).

"Hiking por los Alpes", escribió la exmodelo y agregó: "Y lo mejor fue compartirlo con vos, Maia. Las risas, charlas, desafíos, locuras, abrazos y mucho amor", culminó, acompañando la dedicatoria con un corazón para resumir una experiencia que refleja a la perfección su estilo de vida.

Carola del Bianco en los Alpes europeos.

Lejos del ambiente de la moda desde hace décadas, Carola del Bianco construyó una vida enfocada en la naturaleza y el bienestar.

Vivió años entre Punta del Este y Villa La Angostura, donde aprendió a repartir sus días entre largas caminatas, salidas en bicicleta, surf, meditación y una rutina alejada del glamour que la convirtió en una de las modelos más reconocidas de la Argentina.

Hoy, de regreso en San Isidro junto a su familia, elige una vida simple y sigue priorizando el contacto con la naturaleza y las actividades al aire libre.

Carola del Bianco y su hija Maia Mayorga.

Hace más de 32 años comparte su vida con Paco Mayorga y juntos formaron una familia con cuatro hijos: Maia, Elisa (17), Isabel (12) y Francisco "Paquito" (10).

El viaje por los Alpes fue una nueva muestra de esa filosofía de vida que prioriza el contacto con la naturaleza, la actividad física y los momentos compartidos con los afectos más cercanos.

Así fueron las vacaciones de Carola del Bianco.

En esta oportunidad, las montañas europeas fueron el escenario ideal para reforzar los lazos familiares y continuar sumando recuerdos imborrables en uno de los paisajes más espectaculares del mundo.