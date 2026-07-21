Así está hoy Maia Mayorga, la hija de Carola Del Bianco y Paquito Mayorga

Entre senderos de montaña, cascadas y paisajes de postal, Carola del Bianco (50) eligió los Alpes para hacer lo que más le gusta. Caminó, respiró aire puro e hizo senderismo junto a su hija mayor, Maia Mayorga (19), fruto de su relación con Francisco “Paco” Mayorga (55).
"Hiking por los Alpes", escribió la exmodelo y agregó: "Y lo mejor fue compartirlo con vos, Maia. Las risas, charlas, desafíos, locuras, abrazos y mucho amor", culminó, acompañando la dedicatoria con un corazón para resumir una experiencia que refleja a la perfección su estilo de vida.
Lejos del ambiente de la moda desde hace décadas, Carola del Bianco construyó una vida enfocada en la naturaleza y el bienestar.
Vivió años entre Punta del Este y Villa La Angostura, donde aprendió a repartir sus días entre largas caminatas, salidas en bicicleta, surf, meditación y una rutina alejada del glamour que la convirtió en una de las modelos más reconocidas de la Argentina.
Hoy, de regreso en San Isidro junto a su familia, elige una vida simple y sigue priorizando el contacto con la naturaleza y las actividades al aire libre.
Hace más de 32 años comparte su vida con Paco Mayorga y juntos formaron una familia con cuatro hijos: Maia, Elisa (17), Isabel (12) y Francisco "Paquito" (10).
El viaje por los Alpes fue una nueva muestra de esa filosofía de vida que prioriza el contacto con la naturaleza, la actividad física y los momentos compartidos con los afectos más cercanos.
En esta oportunidad, las montañas europeas fueron el escenario ideal para reforzar los lazos familiares y continuar sumando recuerdos imborrables en uno de los paisajes más espectaculares del mundo.