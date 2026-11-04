Así es el altar que creó Candelaria Tinelli para honrar a su perrita Linda

Candelaria Tinelli mostró un altar dedicado a Linda, su perrita fallecida el 14 de septiembre de 2026, a los 14 años. La cantante publicó la fotografía en Instagram, casi dos meses después de despedir a quien la acompañó durante buena parte de su vida. El nuevo homenaje se suma a los recuerdos que conserva de su mascota, por la que expresó un profundo cariño.

A diferencia de la carta y los retratos que había difundido cuando comunicó la muerte de su compañera, esta vez el protagonismo quedó en una pieza decorativa. La imagen permite observar un pequeño objeto colocado sobre una superficie de madera, con varios detalles relacionados con el animal. El diseño se distingue por una combinación de colores y elementos luminosos que conforman la escena.

Cómo es el altar que Candelaria Tinelli le dedicó a Linda

Candelaria Tinelli eligió para Linda una estructura de cerámica clara, con forma de arco y un fondo violeta oscuro decorado con pequeñas estrellas y puntos dorados. En su interior aparece la figura de un perro blanco, con las orejas beige, acompañada por una vela encendida dentro de un recipiente metálico. El diseño recuerda a un cielo nocturno, iluminado por la llama ubicada a la derecha.

El altar dedicado a Linda, con una figura canina y una vela encendida.

El posteo permite apreciar el contraste entre el tono oscuro del interior y los detalles dorados que rodean a la pequeña escultura. La fotografía está tomada de cerca, por lo que no se distingue el resto del ambiente donde fue colocada. La pieza constituye el elemento principal de este homenaje, cuya imagen difundió a través de sus redes sociales.

Las imágenes que compartió el día de la muerte también permiten conocer parte de la historia que vivieron juntas. En una aparece la mascota sentada frente a cámara, con las orejas levantadas y el característico pelaje blanco con manchas marrones. Otra la muestra sostenida en brazos, con tierra sobre el hocico. Los retratos pertenecen a la publicación del 14 de septiembre, acompañada por una extensa carta.

Dos fotografías que la cantante compartió al anunciar el fallecimiento de su mascota.

Qué le pasó a Linda, la perrita de Candelaria Tinelli

Los problemas de salud de Linda comenzaron a conocerse públicamente en agosto de 2025, cuando Candelaria Tinelli contó que una biopsia de vejiga había detectado un tumor maligno. En aquel momento, los veterinarios le desaconsejaron una intervención quirúrgica debido a la complejidad del cuadro. El diagnóstico llevó a la artista a buscar experiencias similares, mientras compartía con sus seguidores la preocupación por su fiel compañera.

El 1 de julio de 2026, la situación se agravó y los profesionales le sugirieron considerar la eutanasia para evitar más sufrimiento. Sin embargo, decidió intentar una nueva operación. "Me sugirieron dormirla, se venía el final", expresó entonces, antes de explicar que el procedimiento buscaría extraer tejido tumoral y metástasis. La decisión llegó después de varios meses de tratamientos y controles veterinarios.

A comienzos de septiembre, publicó un video en el que aparecía acariciando a su compañera. "No nos queremos soltar", escribió el día 2, al compartir las imágenes con sus seguidores. El mensaje reflejaba las dificultades que atravesaban después de tantos años juntas, mientras la enfermedad continuaba afectando su estado general. Doce días más tarde, se conoció la noticia de su fallecimiento.

Uno de los paseos que compartieron.

El 14 de septiembre llegó el mensaje más difícil. "Nunca imaginé en mi vida tener que vivir esto. Escribo y lloro", comenzó la carta publicada en Instagram. En otro pasaje expresó: "No podías sufrir más. Lo diste todo". También contó que pudo acompañarla hasta su último suspiro, en paz y rodeada de amor, después de catorce años compartidos.

En aquel texto también hizo una promesa relacionada con Jesús, otro de los animales de la familia, a quien llamó "tu nieto". "Un pedacito tuyo que tanto amo y cuidaré como lo hice con vos", escribió al asegurar que seguiría ocupándose de él. Además, manifestó su deseo de que pudiera reencontrarse con Charly y Leon, a quienes mencionó como "tus primos".

Así era Linda, la perrita de Cande Tinelli.

Tras la pérdida, la hija de Marcelo Tinelli decidió retomar el tránsito de animales rescatados mientras esperan una adopción definitiva. El 9 de octubre presentó a Adelina, una pequeña hembra que recibió temporalmente en su hogar. "Es lo mínimo que puedo hacer por estos seres tan luminosos", expresó al explicar su decisión, relacionada con una actividad solidaria que ya había desarrollado anteriormente.

Con la fotografía publicada el 3 de noviembre, Candelaria Tinelli volvió a hacer público un recuerdo de Linda, esta vez mediante un altar. El gesto llegó después de la carta, los retratos y otros objetos que compartió desde su fallecimiento. "Te voy a buscar por todos lados. Voy a estar atenta a tus señales", había escrito al despedirse de ella.