Paso a paso: los 5 ejercicios de Cande Tinelli para ganar fuerza y rendir mejor en su deporte favorito

Cande Tinelli decidió mostrar cuáles son los 5 ejercicios que realiza en el gimnasio para poder ganar fuerza, fortalecer su cuerpo y rendir mejor en sus clases de equitación. Mediante las redes sociales, la modelo compartió un video que resume su rutina y cautivó a sus seguidores.

Así es la rutina de entrenamiento de Cande Tinelli

Cande Tinelli combina su actividad laboral con una rutina de entrenamiento físico que busca fortalecer el cuerpo y mejorar su rendimiento deportivo. La empresaria textil, que tiene una gran pasión por la equitación, compartió parte de su preparación a través de las redes sociales de su entrenador, Matías Brenna, quien mostró el circuito de ejercicios que diseñó para trabajar distintos grupos musculares y desarrollar fuerza.

El entrenamiento reúne movimientos de musculación que involucran brazos, espalda, piernas y abdomen. La propuesta combina ejercicios con mancuernas, sentadillas y trabajo abdominal, una selección que permite estimular diferentes zonas del cuerpo y desarrollar capacidades físicas importantes para la práctica deportiva.

Cande Tinelli

La equitación exige mucho más que equilibrio y coordinación sobre el caballo. Para acompañar los movimientos del animal, mantener una postura estable y controlar las ayudas con las piernas y el tronco, los jinetes necesitan fuerza, resistencia muscular, movilidad y un buen control corporal. En ese sentido, el trabajo de gimnasio puede convertirse en un complemento para mejorar la preparación física y afrontar las exigencias de la disciplina.

A través de su cuenta de Instagram, Matías Brenna mostró parte de la rutina que preparó para Cande Tinelli, con cinco ejercicios principales que apuntan a fortalecer diferentes grupos musculares. La secuencia se completa con otros movimientos específicos para trabajar el abdomen, los cuádriceps y los tríceps, entre otras zonas.

1. Curl de bíceps

El curl de bíceps es uno de los ejercicios clásicos del entrenamiento de fuerza. Se realiza con mancuernas y consiste en flexionar los codos para acercar el peso hacia los hombros, manteniendo los brazos pegados al cuerpo y controlando el movimiento durante la subida y la bajada.

Este ejercicio trabaja principalmente el bíceps braquial, ubicado en la parte delantera del brazo, además de involucrar otros músculos que colaboran en la flexión del codo. Entre sus beneficios se encuentran el desarrollo de la fuerza de los brazos y la mejora de la capacidad para controlar cargas durante las actividades cotidianas y deportivas.

Los 5 ejercicios de Cande Tinelli para ganar fuerza y rendir mejor en su deporte favorito

2. Remo con mancuerna

El remo con mancuerna es un ejercicio destinado a fortalecer la espalda. Se realiza inclinando el torso y llevando una mancuerna hacia el costado del cuerpo mediante la flexión del codo, mientras se mantiene la espalda estable y se evita girar el tronco.

El movimiento trabaja principalmente el dorsal ancho, los romboides y el trapecio, músculos que participan en los movimientos de tracción y en la estabilización de los hombros. También intervienen los bíceps y otros músculos que ayudan a completar el ejercicio. Entre sus beneficios se destacan el desarrollo de la fuerza de la espalda, la mejora del control escapular y el fortalecimiento de los músculos que contribuyen a mantener una postura estable.

Los 5 ejercicios de Cande Tinelli para ganar fuerza y rendir mejor en su deporte favorito

3. Sentadilla

La sentadilla es uno de los movimientos fundamentales del entrenamiento de fuerza. Consiste en flexionar las caderas y las rodillas para descender el cuerpo y luego volver a la posición inicial, manteniendo los pies apoyados y el tronco controlado. Este ejercicio se enfoca principalmente los cuádriceps y los glúteos, aunque también involucra los aductores, los isquiotibiales y los músculos del abdomen, que colaboran en la estabilización del cuerpo.

Incorporar sentadillas en una rutina, permite ganar fuerza en el tren inferior, mejorar la capacidad para producir fuerza desde las piernas y fortalecer los músculos que participan en acciones como levantarse, subir escaleras y cambiar de posición.

Los 5 ejercicios de Cande Tinelli para ganar fuerza y rendir mejor en su deporte favorito

4. Sentadilla búlgara

La sentadilla búlgara es una variante que se realiza con una pierna adelantada y el pie de la otra apoyado sobre un banco o una superficie elevada detrás del cuerpo. Desde esa posición, se flexiona la rodilla de la pierna delantera para descender y después se vuelve a subir de manera controlada.

Al trabajar una pierna por vez, su práctica exige fuerza, coordinación y estabilidad. Sus principales protagonistas son los cuádriceps y los glúteos, aunque también participan los músculos que ayudan a estabilizar la pelvis y controlar la posición de la rodilla y el tobillo.

Uno de sus beneficios es que permite trabajar cada lado del cuerpo de manera independiente, lo que puede ayudar a identificar diferencias de fuerza entre las piernas. Además, demanda un importante control del equilibrio y de la postura durante todo el recorrido.

Los 5 ejercicios de Cande Tinelli para ganar fuerza y rendir mejor en su deporte favorito

5. Crunch con peso: abdominales más fuertes

El crunch con peso es una variante del ejercicio abdominal tradicional. Se realiza acostado boca arriba, con las rodillas flexionadas, elevando ligeramente los hombros y la parte superior de la espalda mientras se sostiene una carga para aumentar la dificultad.

El movimiento trabaja principalmente el recto abdominal, el músculo que recorre la zona delantera del abdomen. Según la técnica utilizada, también pueden participar otros músculos que contribuyen al control del tronco. Al incorporar una carga externa, el ejercicio permite aumentar progresivamente la exigencia y desarrollar fuerza en esta parte del cuerpo.

Los 5 ejercicios de Cande Tinelli para ganar fuerza y rendir mejor en su deporte favorito

Los ejercicios que completan el entrenamiento de Cande Tinelli

Además de los cinco movimientos principales, la rutina de Cande Tinelli incluye otros ejercicios destinados a trabajar diferentes zonas musculares. La propuesta amplía el trabajo de fuerza y suma movimientos de estabilidad, aislamiento muscular y resistencia.

Entre ellos se encuentra la plancha con rodilla arriba alternada, una variante de la plancha tradicional, en la que se lleva una rodilla hacia adelante de manera alternada, sin perder el control del tronco, que trabaja los músculos abdominales y otros estabilizadores, al tiempo que exige coordinación y control de la pelvis.

La secuencia también incorpora el jalón en polea a un brazo, un movimiento de tracción para los músculos de la espalda, en especial el dorsal ancho. Al ejecutarse de manera unilateral, exige controlar la posición del torso y evitar rotaciones innecesarias. Otro de los ejercicios es la extensión de rodilla en sillón de cuádriceps, una máquina que permite extender las piernas desde una posición sentada. Se enfoca en los cuádriceps, el grupo muscular ubicado en la parte delantera de los muslos, y facilita trabajar esta zona de manera específica.

Por último, el entrenamiento incluye tríceps en polea, un ejercicio que consiste en extender los codos para llevar el accesorio hacia abajo. Su objetivo principal es fortalecer el tríceps braquial, ubicado en la parte posterior del brazo, y mejorar la fuerza en los movimientos de extensión del codo.

De esta manera, los 5 ejercicios de Cande Tinelli para ganar fuerza y rendir mejor en equitación, su deporte favorito, son: curl de bíceps, remo con mancuerna, sentadilla, sentadilla búlgara y crunch con peso. La combinación de estos ejercicios junto con otros permite distribuir el trabajo entre distintos grupos musculares, en lugar de concentrar toda la sesión en una única zona del cuerpo.