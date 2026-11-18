Decidida a vivir unos días a pura tranquilidad y lejos de los ruidos de la ciudad, Agustina Cherri (43) armó valijas y viajó a la costa atlántica para relajarse frente al mar como más le gusta: en familia. Fascinada con la paz del destino, la actriz eligió para su estadía un complejo de chacras marítimas que, ubicado en la localidad de Nueva Atlantis, un lugar que fusiona la belleza natural e inmensidad del campo con la cercanía directa del océano, en un entorno súper intimista.

Las fotos de Agustina Cherri de vacaciones

“Nuestros días en @rincondecobo ¡El lugar al que siempre queremos volver!”, expresó Agustina Cherri en sus redes sociales junto a las postales de su descanso en la costa argentina.

Agustina Cherri de vacaciones en la costa atlántica.

Agustina Cherri posó feliz con su hijito Bono.

Con look súper relajado, Agustina Cherri sumó prendas oversize, estampas marinas y un colorido gorrito piluso para protegerse del sol. La actriz se mostró sonriente, a cara lavada y feliz de compartir planes tan simples como deleitarse entre atardeceres, caminatas por la playa y paseos en su camioneta por las dunas. También posó radiante con su hijo menor, Bono (2), en brazos, a quien tuvo, al igual que a la pequeña Alma (4), con su actual esposo, Tomás Vera.