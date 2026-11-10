El estilo de Muna Pauls: las camisas que se convirtieron en su sello personal

Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, encontró en las camisas un básico infaltable para crear looks con personalidad. Las distintas versiones que elige y cómo las combina se convirtieron en su sello personal y cautiva a sus miles de seguidores de las redes sociales.

Muna Pauls y su pasión por las camisas: los looks que reflejan su estilo juvenil y urbano

Muna Pauls tiene una identidad fashionista propia y sabe cómo transformar prendas clásicas en protagonistas de sus looks. La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls combina comodidad, frescura y detalles urbanos en sus elecciones de moda. Entre sus prendas favoritas hay una que se repite en distintas versiones y demuestra su versatilidad: la camisa.

Ya sea en su versión blanca, a rayas o con una silueta amplia, la joven de 17 años encontró en esta pieza un recurso infalible para construir estilismos con mucha onda. Lejos de reservarla exclusivamente para ocasiones formales, Muna Pauls la incorpora a conjuntos relajados, juega con las proporciones y la lleva de diferentes maneras, en sintonía con una de las tendencias que sigue ganando protagonismo en la moda.

Muna Pauls y su pasión por las camisas: los looks que reflejan su estilo juvenil y urbano



Uno de los looks que refleja esta elección es el conjunto de camisa blanca oversize y short a tono. Con una propuesta de inspiración urbana, Muna Pauls llevó la prenda abierta sobre un top negro corto, dejando parte del abdomen al descubierto. Completó el estilismo con botas negras de caña alta, un calzado que aportó carácter y contrastó con la frescura del conjunto blanco.

Muna Pauls y su pasión por las camisas: los looks que reflejan su estilo juvenil y urbano



En otra oportunidad, Muna Pauls eligió una camisa a rayas verticales en tonos claros, que combinó con un pantalón a juego. El conjunto de inspiración sastrera se destacó por su estampa clásica y su silueta holgada. Debajo llevó una musculosa blanca ajustada, que equilibró los volúmenes y sumó una capa de simpleza al outfit. Además, sumó sandalias de diseño calado en tono beige y anteojos de sol, dos accesorios que reforzaron el aire relajado de la propuesta.

Muna Pauls y su pasión por las camisas: los looks que reflejan su estilo juvenil y urbano



La camisa celeste con rayas blancas también forma parte de sus elecciones. En una de las postales que subió a su cuenta de Instagram, Muna Pauls apostó por un diseño de corte masculino, con cuello clásico, botones delanteros y mangas largas. La llevó cerrada y más corta de un lado, combinada con un jean azul oscuro wide leg. Como accesorios, agregó una gorra negra con el logo de los New York Yankees y una pequeña cartera negra con correa dorada. El resultado fue un estilismo de inspiración urbana, con guiños al estilo streetwear y un juego de proporciones que le aportó personalidad.

Otra de sus apuestas tuvo como protagonista una camisa blanca de silueta corta y holgada. En esta ocasión, Muna Pauls la combinó con un pantalón sastrero gris de tiro bajo. La diferencia de volúmenes entre ambas prendas generó un equilibrio visual interesante: mientras la camisa aportó frescura y un toque canchero, el pantalón aportó una impronta más elegante.

Muna Pauls y su pasión por las camisas: los looks que reflejan su estilo juvenil y urbano



Las camisas oversize, una tendencia que conquista la moda

Las elecciones de Muna Pauls se relacionan con una de las tendencias que sigue vigente en las pasarelas y el street style: las camisas amplias de inspiración masculina. Esta temporada, la clásica prenda de sastrería se desprende de su asociación exclusiva con los looks de oficina y se incorpora a estilismos mucho más relajados, juveniles y versátiles.

Las siluetas oversize, los hombros ligeramente caídos, los puños amplios y los largos que permiten jugar con diferentes capas son algunas de las características que definen esta tendencia. Las versiones blancas continúan como un básico infalible, mientras que las estampadas a rayas, especialmente en azul y blanco, recuperan protagonismo y aportan un aire clásico con un guiño preppy.

De acuerdo con las tendencias de primavera-verano 2027, las camisas oversize se destacan entre las prendas protagonistas. Las propuestas de pasarela y el street style las muestran combinadas con faldas, pantalones amplios, jeans y prendas más ajustadas, en un juego de contrastes que permite renovar un básico del guardarropa.

Muna Pauls

La clave está precisamente en su capacidad para adaptarse a distintas ocasiones. Se pueden llevar abiertas sobre un top, cerradas y parcialmente dentro de un pantalón, con las mangas arremangadas o incluso como protagonistas de un conjunto de dos piezas. En el caso de Muna Pauls, esta prenda funciona como un hilo conductor de su estética.

De esta manera, el estilo de Muna Pauls se caracteriza por llevar camisas que se convirtieron en su sello personal. La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls combina este básico con prendas que se adaptan a sus diferentes facetas fashionistas.