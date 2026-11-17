Agustina Cherri recordó el papelón en público que vivió con sus hijos y llamó la atención en redes sociales. La empresaria cosmética compartió la particular anécdota durante una charla con Marcela Kloosterboer y brindó detalles del "escándalo" ocurrido en un supermercado.

Así fue el incómodo momento de Agustina Cherri con sus hijos

La maternidad tiene momentos tan desafiantes como desopilantes y Agustina Cherri lo sabe muy bien. La actriz protagonizó una divertida charla sobre la crianza y recordó una de las situaciones más incómodas que le tocó atravesar con sus hijos en público. Durante una entrevista con Marcela Kloosterboer, contó cómo una simple visita al supermercado puede transformarse en un verdadero dolor de cabeza cuando aparecen los berrinches infantiles.

La anécdota surgió durante su participación en Sin guión, el ciclo de entrevistas que su íntima amiga conduce en YouTube. Allí, ambas actrices conversaron sobre las dificultades cotidianas de la maternidad y compartieron experiencias con las que muchas familias pueden sentirse identificadas.

Agustina Cherri

En ese contexto, Agustina Cherri explicó que uno de los desafíos que enfrenta con sus hijos está relacionado con la alimentación. Según contó, intenta mantener ciertos límites a la hora de elegir qué comen, aunque reconoció que sostener esas reglas se vuelve cada vez más complicado a medida que crece la familia.

"Bueno, sí, claro. De repente el chico: 'Mamá, quiero comer esto'. No, esto no. Yo con la alimentación soy súper estricta y a medida que vas teniendo pibes todo se te desmadra", expresó entre risas. Sin embargo, el momento más complicado llega cuando los chicos no aceptan una negativa.

Acto seguido, Agustina Cherri contó que esas situaciones pueden escalar rápidamente y convertir una salida de compras en una escena difícil de controlar: "Cuando le decís: 'No, hijo, no podés esto', y se te pone a llorar y te empieza a hacer un escándalo en el supermercado". Además, reveló sus dudas acerca de cómo reaccionar ante la mirada de otras personas: "Viste que se arrastra por el piso y vos decís: 'No sé si agarrarlo, zamarrearlo, si ignorarlo'".

Marcela Kloosterboer, que escuchaba atentamente a su amiga, también se sumó a la conversación y aportó una situación que suele complicar todavía más estos episodios. "Le agarrás el bracito fuerte y dice: 'Ay, me estás lastimando'", comentó, provocando las risas de ambas.

Agustina Cherri habló de las miradas ajenas durante los berrinches de sus hijos

Más allá del comportamiento de los chicos, Agustina Cherri reconoció que otro de los aspectos incómodos de estos episodios es tener que lidiar con las opiniones de terceros. "Lo ignorás y dicen tipo: 'Ay, la madre no le da bola'. Entonces decís: '¿Qué hago con esta criatura?'", expresó con ironía, al describir esa sensación de estar expuesta a los juicios de quienes presencian el momento.

En ese instante, Marcela Kloosterboer sumó otro ingrediente a la anécdota y señaló que, por sus carreras como actrices, ambas también deben atravesar esas escenas con la exposición que tienen por sus carreras. "Encima siendo conocida", intervino. Por último, Agustina Cherri aseguró que actúa despreocupada para evitar llamar aún más la atención. "No, por supuesto. Yo tipo: 'No pasa nada'", finalizó.

Agustina Cherri junto a sus hijos, Nilo, Alba y Muna

Así, Agustina Cherri recordó el papelón en público que vivió con sus hijos. Según explicó, se trató de "un escándalo en el supermercado" y todo comenzó cuando se negó a comprar un alimento que consideraba poco saludable. La reacción de sus pequeños la sorprendió y puso a prueba su paciencia mientras era observada por los demás clientes.