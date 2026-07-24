Zaira Nara anticipa el verano y revela las 5 bikinis que serán tendencias: estampas y colores que pisan fuerte

Influencia de la moda, referente de la originalidad y una buscadora de la sensualidad para todos los eventos. Zaira Nara se consolidó globalmente como un verdadero ícono de estilo, gracias a que su versatilidad la lleva a conquistar diferentes tendencias. Es así como logra hacer viajes alrededor del mundo, como a Estados Unidos para realizar la cobertura periodística del Mundial 2026. Además de demostrar sus talentos como conductora, en el país norteamericano abrió la puerta a la temporada que se viene en los próximos meses: el verano.

Tras la finalización del torneo deportivo, la modelo armó sus valijas para disfrutar de un merecido descanso bajo el sol, y le sumó destinos exclusivos como Madrid e Ibiza. A partir de estos viajes estratégicos por el hemisferio norte, la menor de las hermanas Nara aprovechó las altas temperaturas para adelantar las bikinis que le esperan a sus seguidores para el verano argentino 2027.

Zaira Nara

Zaira Nara anticipa el verano: la bikini de brillos

Una de las tendencias que más se luce en la moda nocturna es el agregado de brillos a cada una de las prendas. De esta manera, la monotonía cromática se mantiene firme, pero llama la atención de los flashes de las cámaras. Es por eso que los trajes de baño de doble piezas con destellos se consolidaron como el fenómeno definitivo de la moda balnearia internacional, trasladando el glamour de la noche directamente a la luz del día, y Zaira Nara no dudó en sumarlo a algunos de sus días bajo el sol.

En sus redes sociales, compartió postales con bikinis negras o celestes, que se sumaban a la incorporación de textiles brillantes como el lúrex, las microleantejuelas y los hilos metalizados, transformando por completo el concepto clásico del traje de baño tradicional. Esta tendencia propone una estética maximalista y sofisticada que capta la luz solar de manera única, generando reflejos que realzan las líneas del diseño y aportan dinamismo visual a la silueta.

Zaira Nara anticipa el verano: la bikini de brillos

Zaira Nara anticipa el verano: la bikini simple

Lejos de los destellos y de alguna apuesta diferencial, Zaira Nara no dejó de lado un clásico que se mantiene en el tiempo: la bikini triangular monocromática. El retorno hacia la simpleza absoluta se posiciona como la declaración de estilo más fuerte de la temporada balnearia, consolidando el concepto del lujo silencioso en la arena. La ausencia de ornamentos, herrajes o estampados complejos transfiere todo el protagonismo a la confección impecable y al calce perfecto de la prenda, además de que invita al juego con otras prendas para caminar por la ciudad o disfrutar de frescos atardeceres.

No importa si se elige un Barbie pink o un gris más neutro, como lo hizo Zaira. La clave del éxito de este fenómeno radica en la elección de textiles mate de alta calidad y en una paleta de colores estratégica, ofreciendo una versatilidad inigualable que permite combinarlas fácilmente con todo tipo de prendas urbanas para armar conjuntos de transición impecables. El enfoque de esta moda no busca sobrecargar el look, sino priorizar el confort absoluto, la libertad de movimiento y una sofisticación natural que no requiere esfuerzos excesivos para destacar bajo el sol.

Zaira Nara anticipa el verano: la bikini simple

Zaira Nara anticipa el verano: la bikini doble color

La bikini monocromática puede tener algunos toques originales, sin perder la simpleza del quiet luxury. Es así como Zaira Nara lo mostró a través de la combinación bicolor, una propuesta que rompe con los diseños lisos sin recurrir a estampados complejos. Esta tendencia consiste en la combinación estratégica de dos tonos diferenciados dentro de una misma pieza, generalmente utilizando un color de base predominante y un segundo tono que resalta exclusivamente en los ribetes, costuras o tirantes, generando un efecto visual estructurado que enmarca la silueta y aporta una dosis inmediata de modernidad y dinamismo.

Inspirada fuertemente en la estética deportiva y costera de finales de los años noventa, Zaira Nara apuntó a diferentes diseños y combinaciones de colores para lograr un impacto visual mucho más definido, exponiendo un espíritu lúdico y rejuvenecedor en la moda y convirtiéndolo en la opción predilecta para quienes buscan un estilo urbano y vanguardista que resalte bajo el sol y se adapte con facilidad a looks de pileta o playa de inspiración athleisure.

Zaira Nara anticipa el verano: la bikini doble color

Zaira Nara anticipa el verano: la bikini de estampa rayada

Existe un estilo en la moda que volvió a tomar relevancia, trayendo nuevamente la inspiración costera europea. El rescato a la sofisticación del estilo náutico tradicional con un enfoque moderno consolidó el estampado gráfico por excelencia y los colores marinos como una nueva forma de lujo silencioso. En sus días por el verano de España, Zaira Nara apostó a la rigidez de las líneas uniformes, y a las tonalidades azules oscuras, para generar un efecto óptico estilizado que enmarca de manera armoniosa la silueta, convirtiendo a la prenda en una opción elegante y atemporal.

Lejos del animal print o de los dibujos clásicos, la estampa rayada se volvió la combinación perfecta para proyectar sobriedad y distinción bajo el sol, generando un aire urbano y refinado, diferente al tropical. Su versatilidad la transforma en una pieza clave del guardarropa estival, ideal para quienes buscan sumarse a los patrones geométricos sin perder el minimalismo ni la elegancia natural en la arena.

Zaira Nara anticipa el verano: la bikini de estampa rayada

Zaira Nara anticipa el verano: el albiceleste como el color de las bikinis

Zaira Nara fue una de las celebridades que viajaron a Estados Unidos para acompañar a la Selección Argentina durante el Mundial 2026. Durante sus días allá, demostró que el fervor por la identidad nacional trasciende el ámbito deportivo para consolidarse definitivamente como la máxima inspiración cromática de la moda. Sin embargo, no solo en la reversión de la camiseta o en prendas originales con los colores albicelestes, sino que también en las bikinis se puede lucir el celeste característico de la bandera argentina.

Esta tendencia adopta la gama de los celestes claros, pasteles y turquesas suaves, evocando un sentido de pertenencia y orgullo cultural que se traslada con total naturalidad hacia el diseño de indumentaria balnearia y a los paisajes de las playas de lujo. Lejos de ser una elección meramente casual, este fenómeno responde a una corriente global que revaloriza los colores patrios a través de molderías modernas y sumamente sofisticadas, y se vuelve un sello para la modelo argentina, que busca llevar a su país a lo más alto.

Zaira Nara anticipa el verano: el albiceleste como el color de las bikinis

La próxima temporada de verano argentina, en el 2026-2027, estará marcada por un equilibrio perfecto entre la nostalgia de los noventa y la audacia contemporánea. La transición desde los brillos nocturnos del lúrex hasta la pureza del lujo silencioso demuestra que la versatilidad será la regla fundamental en la arena, y la encargada de ponerlo en lo alto de la moda fue una de las referentes más importantes a nivel global: Zaira Nara. Coronándose nuevamente como una influencia en redes sociales, utilizó sus viajes por los veranos del norte para revelas los trajes de baño que serán tendencia.

A.E