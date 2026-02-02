En la antesala de estrenar La hija del fuego: la venganza de la bastarda en la pantalla de eltrece, Eugenia “China” Suárez mantuvo un jugoso mano a mano con Moria Casán en La Mañana de Moria (eltrece) donde habló de todo. Entre uno de los temas que abordó fue cómo es la relación con Rocío Pardo, actual esposa del padre de su hija Rufina, y no dudó en hacer una comparación con Wanda Nara.

La relación entre la China Suárez y Rocío Pardo

Luego de haber hablado con la conductora, la China Suárez se sometió a las preguntas del panel, quienes intentaron indagar sobre uno de los temas que más despiertan curiosidad entre los que siguen el WandaGate: cómo es la relación con las mujeres con quienes compartió pareja. En este marco, Nazarena Di Serio la interrogó sobre si en un futuro podría recomponer la relación con la conductora de MasterChef Celebrity, con quien actualmente está enfrentada tras la tan recordada frase: “Otra familia que te cargaste por zorra”.

Rocío Pardo, Nicolás y Rufina Cabré | Instagram

Es por esta razón, que la panelista le brindó el ejemplo de la cordialidad que mantiene con Rocío Pardo, esposa de Nicolás Cabré, quien muestra su complicidad y cariño con la adolescente de 12 años en redes sociales. "Lo que pasa es que con Rocío tengo muy buen vínculo porque es buena con Rufi. Me parece una chica divina, lindísima, luminosa y estoy feliz de que esté en la vida de mi hija, que, en definitiva, es lo único que importa".

China Suárez con Moria Casán | Captura de pantalla de eltrece

La China Suárez lapidó a Wanda Nara

Partiendo de esta afirmación, la China Suárez fue a fondo y disparó contra la mediática empresaria: "Rocío siempre me ha respetado mucho y yo la respeto mucho a ella. Yo, las faltas de respeto, no me las olvido hasta el día que me muera". Ante esta declaración, destacó un rasgo de su personalidad en la que se diferenció de los demás.

"Soy una persona pacífica, no me gusta el conflicto”, dijo. Acto seguido, lanzó sin ánimos de conciliación con la mamá de las hijas de Mauro Icardi: “Pero tampoco se puede forzar tener buen vínculo con quien uno no desea tenerlo".

En esta línea, en una charla íntima que mantuvo esta mañana en Puro Show (el trece), amplió estos dichos y habló de la “necesidad clara” de la presentadora de Telefe de ensuciar su imagen a través de la instalación de los presuntos olores que tenía al momento de conocer al capitán del Galatasaray. “Hubo cosas peores con menores de edad”, expresó haciendo alusión a los audios de público conocimiento difundidos en la web. “Es tan feo, es tan bajo, es tan triste. Habla de quien lo hace”.

Respecto de los dichos acerca de la presunta enemistad entre Francesca e Isabella con los herederos de la actriz, sostuvo: “Los niños están súper ensamblados. Es una familia súper ensamblada, más allá de lo que creen afuera. Todo fluye, hay mucha paz cuando están todos juntos”.

Wanda Nara, China Suárez | Instagram

Finalmente, la China Suárez marcó una tajante postura con Wanda Nara: “No me interesa volver atrás y recomponer nada. En mi vida no significa nada”. De esta manera, la protagonista de la serie de Disney+ que se estrena esta noche en la pantalla chica dejó en claro que con Rocío Pardo tiene la mejor de las ondas, mientras que con la ex de su actual no hay chances de mantener un vínculo cordial a futuro.

NB