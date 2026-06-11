El gesto de Benjamín Vicuña con el que se metió en la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Mientras continúa la batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, un detalle en redes sociales volvió a poner a Benjamín Vicuña en el centro de la escena. El actor chileno sorprendió al interactuar con una publicación vinculada al conflicto que enfrenta al futbolista con la conductora y desató una ola de especulaciones entre los usuarios.

Benjamín Vicula reavivó la interna contra Mauro Icardi

La reacción de Benjamín Vicuña llamó especialmente la atención porque se produce meses después de la tensión que mantuvo con la China Suárez por el viaje de sus hijos, Magnolia y Amancio, a Turquía. Aunque con el tiempo ambas partes lograron encauzar la situación y alcanzar acuerdos relacionados con la crianza de los menores, un simple movimiento en Instagram volvió a despertar rumores sobre la interna familiar.

Benjamín Vicuña

Todo comenzó cuando una cuenta especializada en espectáculos compartió un fragmento televisivo en el que Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, se refería a la situación judicial que atraviesa la empresaria con Mauro Icardi. Durante la entrevista, la letrada desmintió versiones sobre presuntos impedimentos de contacto entre el jugador y sus hijas, además de hacer referencia a distintas cuestiones vinculadas al centro de vida de los menores.

Sin embargo, más allá de las declaraciones de Rosenfeld, lo que terminó captando la atención de los seguidores fue que entre los "me gusta" de la publicación aparecía el nombre de Benjamín Vicuña. La interacción no tardó en viralizarse y generó una catarata de comentarios. "¿Qué hace Vicuña dándole like a esto?" y "El like de Vicuña lo dice todo", fueron algunas de las reacciones que se multiplicaron en redes.

Mauro Icardi y Wanda Nara

La reacción de Benjamín Vicuña frente al escándalo judicial de Mauro Icardi y Wanda Nara

Ante la repercusión que tomó el tema, un cronista de Puro Show abordó al actor para consultarle directamente sobre el episodio. Lejos de confirmar cualquier postura, Benjamín Vicuña se mostró sorprendido por la pregunta y aseguró desconocer la situación. Incluso deslizó que podría tratarse de un error o de una acción ajena a él, negando haber interactuado conscientemente con el contenido.

Por su parte, el periodista de El Trece insistió en el tema y el artista contestó: “Me hackearon, no tengo idea, no. Te juro por Dios, no tengo idea de lo que te referís. Efectivamente, esas cosas pasan, todos lo sabemos, pero no recuerdo ni siquiera haber leído una noticia al respecto, de Ana ni de nadie”.

El supuesto like de Benjamín Vicuña a las declaraciones de Ana Rosenfeld sobre Mauro Icardi

Pese a sus explicaciones, el episodio sigue generando repercusión en las redes sociales, donde muchos continúan analizando el significado detrás de un gesto tan pequeño como un "like", pero que en medio de uno de los conflictos mediáticos más comentados del momento no pasó inadvertido.