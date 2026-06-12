Wanda Nara sorprendió al mostrar su nueva y millonaria adquisición: "No se trata de tener más, sino de elegir"

Wanda Nara volvió a marcar tendencia con una elección que refleja su estilo de vida y su gusto por los detalles exclusivos. La empresaria presentó su más reciente adquisición, un vehículo que combina potencia y sobriedad, y que se suma a su colección de piezas de lujo. Con esta incorporación, reafirma su interés por modelos que destacan en el mercado internacional y que se convirtieron en símbolos de éxito. La escena que utilizó para mostrarlo reforzó la imagen de excentricidad que acompaña cada paso de su carrera.

La millonaria adquisición de Wanda Nara que se suma a su colección de lujos

Wanda Nara sorprendió al revelar detalles de una nueva adquisición en su lista de objetos de alta gama. Con una presentación cuidada, mostró un modelo que destaca por su diseño imponente y por ser uno de los preferidos entre las celebridades internacionales. Este vehículo se integra a un estilo de vida marcado por elecciones que combinan lujo y potencia. La empresaria vuelve a demostrar que cada adquisición es parte de una narrativa personal que la distingue.

Wanda Nara

En las últimas horas, la conductora volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir en sus redes sociales una fotografía que rápidamente se convirtió en tema de conversación. La publicación mostró el exclusivo auto que se compró y acompañó la imagen con un mensaje que reflejó su filosofía personal. "La felicidad es otra cuando podés comprarte lo que querés con el fruto de tu trabajo. No se trata de tener más, sino de elegir por vos misma. Nunca dejes de soñar”, aseguró la mediática.

Momentos después, Wanda Nara compartió un video en el que retiraba el protector negro del automóvil y dejaba ver una imponente todoterreno Mercedes-AMG G63 en color plateado cromado. La escena, cuidadosamente registrada, mostró la emoción de la actriz al revelar uno de los modelos más codiciados del mercado. Con esta adquisición, no solo suma un nuevo símbolo de excentricidad, sino que también se posiciona dentro de un selecto grupo de figuras que eligen este SUV.

Cabe destacar que el todoterreno que compró la artista es considerado el rey indiscutido del asfalto VIP y un ícono de lujo en Hollywood. No es casualidad que este modelo sea elegido por celebridades. Kim Kardashian y Kylie Jenner lo coleccionan en versiones personalizadas, mientras que artistas como Karol G, Justin Bieber y Maluma lo utilizan en su día a día. Incluso Cristiano Ronaldo encargó una versión descapotable ultra limitada, consolidando al “G-Wagon” como el accesorio de moda definitivo.

Desde autos de lujo a carteras de diseño y una mansión: los excéntricos gustos de Wanda Nara

La pasión de Wanda Nara por los objetos exclusivos no es nueva. En distintas oportunidades, la empresaria compartió imágenes que reflejan sus gustos excéntricos y su predilección por piezas únicas. En 2025, sorprendió al mostrar un Lamborghini SUV decorado con moños rosas en el capó y los retrovisores, gesto que convirtió la presentación del vehículo en un verdadero evento. El modelo, que combina deportividad y comodidad, tiene un valor que supera los 300.000 dólares, y se suma a otros ejemplares de alta gama que ya tiene en su garaje.

El Lamborghini de Wanda Nara

Su estilo de vida también se refleja en la casa que posee en Nordelta, donde realizó un “house tour” mostrando la decoración de su living. Allí, los sillones de cuero gris claro se complementan con almohadones de la firma Hermes, valuados en más de un millón de pesos argentinos. La ambientación incluye piezas circulares en tonos topo, mesas vidriadas y un ajedrez de madera maciza, todo enmarcado por la vista al lago que rodea la propiedad.

El living de Wanda Nara

En su vestidor, Wanda Nara guarda una colección de carteras de diseño que se convirtió en tema recurrente entre sus seguidores. Entre las piezas más destacadas aparece el Dior Book Tote “Mizza”, con estampado animal y un valor que ronda entre los 3.500 y 4.200 dólares. También se suma la Balenciaga Hourglass Small con precios cercanos a los 3.000 dólares. Otro clásico de su colección es la Chanel Deauville Bowling Bag, un modelo que mantiene su demanda en boutiques.

Las carteras de Wanda Nara

Wanda Nara reafirma su lugar en el mundo de las celebridades con cada adquisición que comparte. Desde autos de lujo como el Mercedes-AMG G63 y el Lamborghini SUV, hasta la decoración de su mansión en Nordelta y su colección de carteras exclusivas, cada detalle refleja una vida marcada por la elegancia y el acceso a piezas únicas. Con esta incorporación, reafirma su interés por modelos que destacan en el mercado internacional.

VDV