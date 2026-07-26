Así es la cabaña en la que Pampita y sus hijos pasan sus días en Villa la Angostura: rodeada de naturaleza y conectada al lago

Carolina "Pampita" Ardohain compartió con sus seguidores cada detalle de sus exclusivas vacaciones familiares en la mágica localidad neuquina de Villa la Angostura. A través de sus redes sociales, la modelo y conductora mostró el hotel en el que se quedan, un refugio imponente donde el paisaje patagónico entra por cada ventana para convertirse en el verdadero protagonista de la escena. Este hogar temporario redefine el concepto de lujo alpino, combinando una arquitectura exterior de impronta tradicional en tonos azulados con interiores de diseño contemporáneo.

Pampita en Villa La Angostura.

El refugio donde Pampita y su familia disfrutan del paisaje invernal

La fachada de la propiedad exhibe una estructura imponente revestida en madera pintada de un azul profundo que contrasta de manera perfecta con el manto blanco de la nieve. Los techos a dos aguas y los volúmenes en torre recuerdan a las clásicas construcciones de montaña, pero con un pulso marcadamente actual. Un pintoresco puente de madera con techo y barandas conecta diferentes sectores del predio, permitiendo transitar el jardín nevado mientras los árboles autóctonos enmarcan la postal.

El hospedaje de Pampita y la conexión con el exterior.

Además, el lugar cuenta con una bajada directa hacia la costa mediante un extenso muelle de madera que finaliza en un cuidado apostadero náutico sobre el agua. Desde este sector, la vista panorámica abarca la inmensidad del lago y las cumbres montañosas circundantes, creando un escenario de absoluta desconexión. Los senderos y galerías exteriores invitan a respirar el aire puro del sur argentino, disfrutando del silencio y de la majestuosidad de un entorno natural inigualable.

El hospedaje de Pampita se conecta con el lago.

Los sofisticados interiores que Pampita elige para su descanso patagónico

El corazón de la residencia donde se hospeda Pampita se compone de un amplísimo living presidido por una imponente chimenea de piedra negra y techos de doble altura con ventanas que inundan el espacio de luz natural. La selección de mobiliario incluye sofás de cuero capitoné en tonos oscuros, sillones de diseño moderno y mesas ratonas de madera rústica que aportan textura y calidez.

Pampita eligió un espacio con mobiliario de lujo.

Las paredes combinan revestimientos empapelados con motivos botánicos y amplios ventanales vidriados que funcionan como cuadros vivientes del bosque nevado. Los espacios de descanso y las áreas sociales continúan esta misma línea de sofisticación descontracturada, donde la madera clara de los pisos y los cielorrasos dialoga con la naturaleza exterior.

Pampita optó por un amplio living.

El comedor principal, equipado con una mesa robusta y sillas de madera tallada, se posiciona estratégicamente frente a un gran ventanal que enmarca el lago y la vegetación. En las zonas de estar secundarias, los ventanales de piso a techo con carpinterías negras generan una transición fluida hacia los balcones con barandas de vidrio, ideales para que los chicos jueguen mientras observan la caída de la nieve.

La chimenea, la iluminación y los sofás son protagonistas.

De este modo, Pampita disfruta junto a sus hijos de una estadía inigualable donde el confort de alta gama, la calidez del hogar y la inmensidad de la Patagonia se funden en un refugio perfecto.