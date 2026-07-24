Al igual que Benjamín Vicuña, Pampita disfruta de sus vacaciones en Villa La Angostura

Durante el receso invernal, Pampita y Benjamín Vicuña coincidieron en sus vacaciones, ya que ambos eligieron la localidad de Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, como su destino de descanso. La conductora y el actor compartieron en sus redes sociales sus aventuras bajo la nieve junto a sus hijos y sorprendieron a sus seguidores.

Pampita publicó sus postales bajo la nieve

Pampita, que recientemente culminó una intensa agenda en los Estados Unidos relacionada con el Mundial 2026, optó por desconectar en la tranquilidad de la Patagonia. La conductora y modelo llegó a la zona acompañada de sus hijos, en una escapada que se convirtió en un merecido respiro lejos del bullicio de la ciudad y la vorágine de su actividad profesional. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran un paisaje nevado que parece sacado de un cuento.

Pampita en Villa La Angostura.

De acuerdo a lo publicado por la modelo en redes sociales, el motivo principal de esta escapada fueron las vacaciones de invierno y también, la celebración del quinto cumpleaños de Ana García Moritán, la menor de la familia. La pequeña cumplió el 21 de julio y disfrutó de su día rodeada del amor de sus seres queridos.

También, las imágenes compartidas por Pampita en días posteriores reflejan un momento de relax y diversión en un entorno natural único. La conductora lució un elegante tapado blanco y lentes oscuros, disfrutando de la nieve y la paz que ofrece la Patagonia. La calidez del hogar y la belleza del paisaje patagónico parecen haber sido el escenario perfecto para estos días de descanso y celebración.

Pampita disfrutó de sus vacaciones en la nieve.

Asimismo, la conductora reveló su estadía en emblemático Hotel Las Balsas, se trata de propiedad de 5 estrellas que ofrece comodidades de lujo, incluyendo un spa y una piscina al aire libre. Está situada frente a la pintoresca orilla del Lago Nahuel Huapi, a 5 minutos en coche de Cerro Bayo.

Benjamín Vicuña compartió lo que hizo con sus hijos en Villa La Angostura

Por otro lado, Benjamín Vicuña también se hizo presente en Villa La Angostura, pero en su propia faceta de aventura. De acuerdo a sus historias de Instagram, se lo vio practicando esquí junto a su novia Anita Espasandín, en medio de la nieve que cubre el Cerro Bayo. La pareja compartió momentos de diversión sobre los esquís, mostrando la buena sintonía y el disfrute en este entorno natural privilegiado.

Benjamín Vicuña en Villa La Angostura.

Los seguidores de Pampita y Vicuña han expresado su alegría por verlos disfrutar de estos días en un lugar tan especial y esperan una postal juntos. Asimismo, para la expareja las redes sociales han sido el medio perfecto para compartir las postales de la nieve, las risas y los momentos de unión con sus seres queridos.