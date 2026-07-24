Así fueron las vacaciones de Benjamín Vicuña en Villa La Angostura: nieve, cabañas y aventuras junto a sus hijos

Como cada año, Benjamín Vicuña se toma un merecido descanso para vacacionar con sus hijos. El destino elegido fue la Patagonia y mediante sus redes sociales, el conductor mostró la increíble estadía y las aventuras que disfruta junto a ellos. Feliz y agradecido de esta experiencia, escribió unas sentidas palabras que resumen la primera parte del viaje que hicieron en familia.

El increíble viaje de Benjamín Vicuña al Sur con sus hijos por vacaciones de invierno

Benjamín Vicuña volvió a elegir el Sur argentino para desconectarse de la rutina y compartir tiempo de calidad con sus hijos. Instalado en Villa La Angostura, el actor chileno disfruta de unos días de descanso junto a Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación pasada con Pampita, y Magnolia y Amancio, los pequeños que tuvo con su expareja, la China Suárez.

Entre paisajes nevados, actividades al aire libre y momentos de relax, Benjamín Vicuña resumió la escapada familiar en un emotivo video que compartió con sus seguidores. "Vuelvo siempre al sur, a su paz y belleza, a escuchar nevar, a reencontrarme en el paisaje, a perderme en el bosque", escribió en su posteo. Y concluyó agradecido: "Comparto este lugar con los que amo y aprendemos de la naturaleza. Gracias, vida".

Las vacaciones de Benjamín Vicuña en Villa La Angostura junto a sus hijos

En una de las postales más llamativas se puede ver a toda la familia disfrutando de la piscina climatizada al aire libre del exclusivo resort donde se hospedan. Mientras el vapor del agua caliente se mezcla con el frío de la montaña, los chicos juegan y nadan rodeados por un paisaje de bosques y cumbres nevadas que se convierte en el gran protagonista del escenario.

Otra de las imágenes muestra a Benjamín Vicuña posando junto a sus cinco hijos durante un almuerzo con vistas privilegiadas a las montañas. La familia disfrutó de un ambiente cálido y luminoso, mientras de fondo se observa el paisaje patagónico.

Para este momento, Benjamín Vicuña apostó por un look casual de invierno compuesto por un buzo con capucha de color blanco. Sus hijos también eligieron prendas funcionales para las bajas temperaturas: camperas puffer, pantalones térmicos y accesorios para la nieve en tonos neutros como negro, azul marino, gris y blanco.

Las vacaciones de Benjamín Vicuña en Villa La Angostura junto a sus hijos

El video también incluye una de las escenas más tiernas de la escapada: Benjamín Vicuña abrazando a cada uno de sus hijos. Durante su estadía, la familia alterna momentos de descanso en el resort con diferentes actividades típicas del invierno patagónico. Desde caminatas por senderos rodeados de bosques, jornadas en la nieve y almuerzos con vistas panorámicas forman parte del itinerario de unas vacaciones pensadas para reconectar con la naturaleza.

A las pocas horas, su publicación cosechó una lluvia de corazones y cientos de mensajes con buenos deseos para estas vacaciones de invierno. Sin dudas, Benjamín Vicuña vuelve a demostrar con este viaje el fuerte vínculo que mantiene con sus hijos y lo mucho que disfruta de la Patagonia argentina, un lugar al que regresa cada invierno para compartir tiempo de calidad con Bautista, Beltrán, Benicio, Magnolia y Amancio. En este sentido, sus vacaciones en Villa La Angostura se encuentran protagonizadas por la nieve, las cabañas y aventuras junto a ellos.

Anita Espasandín también se sumó al viaje de Benjamín Vicuña y sus hijos

Al igual que en cada viaje, Anita Espasandín no quiso perderse la escapada a Villa La Angostura y acompañó a Benjamín Vicuña. Mediante su red social, él se encargó de subir una imagen junto a ella y mostrar que su relación amorosa sigue firme. En la romántica postal, ambos se encuentran abrazados y sonrientes mirando a cámara en la sala de estar del hotel donde están hospedados.

Benjamín Vicuña y su pareja Anita Espasandín

Anita Espasandín luce un conjunto térmico en color negro y con detalles en tonos blanco, azul y rojo. Por encima lleva un abrigo de piel marrón mientras que Benjamín Vicuña optó por una remera blanca de algodón y un chaleco negro. Así, la pareja dejó en claro que disfrutan de un nuevo viaje familiar y que su noviazgo continúa pese a los rumores que suelen trascender.