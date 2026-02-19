Así es la casa de Diego Ramos: moderna, pensada para sus perros y llena de árboles

Lejos del ruido mediático y de los sets de grabación, Diego Ramos encontró en su casa un verdadero refugio. Una vivienda pensada para el disfrute cotidiano, donde el diseño contemporáneo se adapta a su estilo de vida y, sobre todo, a la convivencia con sus inseparables perros de inmenso tamaño.

La propiedad de Diego Ramos combina líneas modernas, espacios abiertos y tiene conexión con el exterior. Cada ambiente se encarga de responder a la comodidad, circulación fluida y una estética limpia que prioriza el bienestar por encima de lo decorativo.

Espacios amplios, minimalismo y funcionalidad

El interior de la casa de Diego Ramos se destaca por su impronta minimalista y práctica. Los ambientes son amplios, luminosos y sin elementos innecesarios, lo que permite una circulación cómoda y natural. La cocina, de diseño moderno, presenta muebles blancos, mesadas generosas y una distribución en “L” que facilita tanto el uso diario.

El baño continúa esa línea sobria y funcional, con una paleta en blanco y negro, sanitarios clásicos y superficies resistentes. Todo está pensado para durar, sin resignar estilo ni confort.

El verdadero diferencial de la casa de Diego Ramos está en su exterior. El parque amplio, rodeado de árboles y vegetación, se convierte en el escenario ideal para que sus perros se muevan con libertad. Las superficies firmes y despejadas permiten el tránsito constante de los animales, mientras que la sombra natural aporta frescura y calma.

La piscina, de líneas rectas y diseño moderno, se integra al jardín como un espacio más de relax y disfrute. En conjunto, el hogar de Diego Ramos refleja un equilibrio perfecto entre naturaleza, diseño y funcionalidad: una casa vivida, pensada y adaptada a quienes la habitan, tanto humanos como de cuatro patas.