Revelaron por qué Thiago Messi no fue con Antonela Roccuzzo a ver el último partido de la selección

El triunfo de la selección nacional por 3-1 ante Jordania que consagró a Argentina en el puesto número uno del Grupo J y consiguió la clasificación a los 16avos en el Mundial 2026, dejó una postal que llamó la atención de muchos seguidores en redes sociales, la ausencia de Thiago Messi, el hijo mayor del matrimonio de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

La ausencia de Thiago Messi en la fotografía de Antonela Roccuzzo

Al finalizar el encuentro entre Argentina y Jordania, Antonela Roccuzzo como acostumbra a hacer después de cada partido de la selección nacional, subió en su cuenta de Instagram una publicación para festejar la victoria del albiceleste y alentar a su marido Lionel Messi. Sin embargo, a diferencia de las imágenes anteriores, la rosarina omitió la inclusión de Thiago Messi, en la tradicional fotografía familiar.

Antonela Roccuzzo junto a sus hijos Mateo y Ciro en el estadio de Dallas//Instagram

En el posteo en cuestión, se la observa a la esposa de Lionel Messi con una sonrisa de oreja a oreja junto a sus hijos Mateo y Ciro en el palco del estadio de Dallas. Los tres están luciendo la camiseta de Argentina. Sin embargo, la ausencia de Thiago, el hijo mayor del matrimonio Roccuzzo-Messi, generó incertidumbre entre los seguidores, que rápidamente se preguntaron sobre por qué faltó el adolescente a ese partido tan importante.

Antonela Rocuzzo aclaró la ausencia de su hijo Thiago Messi en el partido del seleccionado nacional

Después de los comentarios, Antonela Roccuzzo fue quien aclaró la situación. A través de sus historias de Instagram mostró donde se encontraba Thiago Messi, mientras su papá estaba jugando su tercer partido de la Copa Mundial 2026. Según reveló la rosarina, su hijo estaba cumpliendo un compromiso con el Inter de Miami.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo junto a su hijo Thiago//Instagram

Resulta que, mientras su padre estaba disputando el pase a la siguiente fase del Mundial 2026, Thiago Messi participó en la categoría sub-14 del Inter de Miami de un torneo llamado MIC Football Punta Cana 2026. Junto a su equipo el hijo de Lionel Messi, siguió los pasos de su padre y ganó a su rival Got FC 3-0 y se consagró campeón.

La esposa del capitán de la selección argentina se mostró orgullosa de su hijo y festejó el triunfo con una postal compartida en su red social, donde el joven se lo ve feliz celebrando el logro, junto a su equipo. Esa imagen se volvió viral en cuestión de minutos y dejó tranquilo a los usuarios.

Thiago Messi//Instagram

De esa manera, se zanjó la duda sobre la ausencia del adolescente en el palco, junto a Antonela Roccuzzo y los pequeños Mateo y Ciro para alentar al equipo argentino. Se espera que para el próximo partido que se disputará este viernes a las 19 horas contra Cabo Verde, Thiago esté presente como en todos los partidos que juega Lionel Messi. El encuentro corresponde a los 16vos de la Copa del Mundo 2026 y se desarrollará en el Hard Rock Stadium de Miami.