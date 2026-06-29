Lo que nadie vio en el encuentro de Lionel Messi y Maxi López: "para esconder la emoción"

Uno de los momentos más comentados de la previa del partido entre la Selección Argentina y Jordania, por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, ocurrió antes de que comenzara el juego. Y es que en medio de la cobertura oficial de Telefe, Maxi López se reencontró con Lionel Messi y protagonizó un abrazo que rápidamente se volvió viral por la emoción que transmitieron ambos.

Maxi López

Horas después del encuentro, Maxi López decidió contar qué sintió al volver a ver al capitán argentino y reveló detalles desconocidos de ese instante. Además de recordar los años que compartieron en las divisiones juveniles del Barcelona, explicó por qué la emoción terminó desbordándolo frente a las cámaras y cómo sus compañeros lo acompañaron para atravesar ese momento.

El recuerdo de Maxi López y Lionel Messi en los años en Barcelona

Como integrante del equipo de Telefe que cubre el Mundial 2026, Maxi López tuvo la posibilidad de acercarse a los jugadores minutos antes del partido. Allí se produjo el esperado reencuentro con Lionel Messi, con quien compartió gran parte de su adolescencia durante su paso por las inferiores del Barcelona.

Al recordar ese momento en el stream del canal, Maxi López no pudo evitar recordar cómo fue su vínculo con el mejor del mundo: "Yo ando emocionado últimamente. Me tocó compartir muchas cosas con él: venía a comer a casa cuando nosotros estábamos y tenía que llamar al papá para que le diera permiso. Imagínate qué chicos éramos", explicó.

El gesto de Sofi Martínez para ayudar a Maxi López a contener las lágrimas

La emoción fue tan evidente que incluso Sofi Martínez, compañera de Maxi López en la cobertura de Telefe, advirtió que el exfutbolista intentaba disimular lo que estaba sintiendo mientras las cámaras seguían registrando el momento. "Yo quiero agradecerle a Sofi que me bancó", expresó el ex River al recordar la situación, en referencia al apoyo que recibió durante la transmisión.

Maxi López

Por su parte, la periodista explicó que notó cómo Maxi López se daba vuelta constantemente para intentar ocultar la emoción que lo había desbordado y prefirió acompañarlo con discreción para que pudiera vivir ese instante con tranquilidad. Más allá del abrazo que captaron las cámaras, el episodio dejó al descubierto una historia de amistad que comenzó cuando ambos apenas eran adolescentes y compartían el sueño de triunfar en el fútbol europeo.