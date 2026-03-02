Lejos de las pasarelas y la televisión, el exitoso negocio de Claudia Albertario en Miami

Claudia Albertario encontró en Miami un nuevo camino profesional que la llevó lejos de las pasarelas y la televisión, consolidando un negocio que hoy marca su presente laboral. Su llegada a Estados Unidos significó el inicio de una etapa distinta, en la que supo adaptarse a un mercado competitivo y construir una identidad propia.

Claudia Albertario mantiene un presente exitoso en Miami lejos de las pasarelas

Claudia Albertario construyó en Miami una etapa distinta de su carrera, dejando atrás el mundo del espectáculo para enfocarse en un emprendimiento que le abrió nuevas oportunidades. La actriz y modelo se instaló en La Florida hace más de una década y desde entonces desarrolló un perfil profesional ligado a la compra y venta de propiedades.

Desde su llegada a La Florida en 2012, la modelo se adaptó a un entorno completamente distinto al que estaba acostumbrada en Buenos Aires. En un entorno totalmente distinto, comenzó a explorar nuevas oportunidades laborales. Su carisma y capacidad de comunicación fueron herramientas clave para abrirse camino en un mercado competitivo.

La vida de Claudia Albertario dio un giro importante cuando decidió instalarse en Miami junto a su entonces pareja, Jerónimo Valdivia, y sus hijos Simona y Dante. Actualmente, se dedica a la compra, venta y alquiler de propiedades en una de las ciudades más dinámicas de Estados Unidos, Miami; es un mercado que atrae tanto a residentes locales como a inversores internacionales.

El negocio inmobiliario le permitió a la presentadora construir una nueva identidad profesional en Estados Unidos. Miami continúa siendo el escenario de sus proyectos, tanto personales como laborales. Allí encontró un espacio para crecer y desarrollarse, lejos de las luces de los estudios de televisión y de las pasarelas.

El exitoso negocio de Claudia Albertario en Estados Unidos

El trabajo de Claudia Albertario se centra en asesorar a clientes que buscan instalarse en la ciudad o invertir en bienes raíces, ofreciendo acompañamiento en cada etapa del proceso. En el último tiempo, se destacó por su compromiso y dedicación, cualidades que le permitieron consolidarse en este rubro.

Además de su faceta empresarial, la modelo mantiene un rol activo como madre. Sus hijos, Simona y Dante, son parte fundamental de su vida en Miami. La actriz combina su trabajo con la crianza y el acompañamiento en las actividades cotidianas, logrando un equilibrio entre lo personal y lo profesional.

En paralelo, Claudia Albertario no se desvinculó por completo del espectáculo. En el último tiempo, participó en proyectos vinculados a la conducción y al entretenimiento, manteniendo un vínculo con el público que la sigue desde sus primeros pasos en la televisión argentina. Incluso fue nominada al Martín Fierro Latino, un reconocimiento que refleja su permanencia.

Claudia Albertario supo transformar su carrera y abrirse camino en un rubro exigente como el inmobiliario en Miami. Su experiencia, su capacidad de comunicación y su dedicación fueron claves para consolidar este nuevo capítulo de su vida. Hoy, su nombre se asocia tanto al recuerdo de sus trabajos en televisión como al éxito de su emprendimiento en bienes raíces.

